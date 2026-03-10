В Подмосковье в 2026 году обновят 23 парка и лесопарка

Благоустройство 23 зон отдыха запланировано в 17 округах Подмосковья в 2026 году. На работы предусмотрено 10,9 млрд рублей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В 2026 году в регионе приведут в порядок 10 парков и 13 лесопарков в рамках Народной программы «Единой России». По словам Игоря Брынцалова, на эти цели заложено 10,9 млрд рублей: 3 млрд направят на обновление парков и 7,9 млрд — на развитие лесопарковых территорий.

«Выбор объектов для благоустройства — это прежде всего результат диалога с жителями. В программу включаются территории, о которых нас просили жители. Кроме этого, продолжится проведение Всероссийского онлайн-голосования по отбору территорий для благоустройства», — отметил Брынцалов.

Он подчеркнул, что работы ведутся комплексно: обновляют пешеходные дорожки, устанавливают скамейки и урны, создают зоны активного и тихого отдыха, монтируют навигацию, модернизируют освещение и проводят озеленение.

«За пять лет, с 2021 по 2025 год, благоустроены 71 парк и 28 лесопарков. Это серьезный вклад в облик региона», — добавил председатель думы.

В 2026 году обновят парки в Щелкове, Воскресенске, Ликино-Дулеве, Люберцах (Малаховка), Восходе, Дубне, Жуковском, Можайске, Коломне и Красногорске. Лесопарковые территории благоустроят в Богородском, Истре, Одинцовском округе, Балашихе, Щелкове, Ленинском, Раменском, Лыткарине и Дубне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.