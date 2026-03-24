В Подмосковье в 2026 году благоустроят восемь набережных

В Московской области в 2026 году планируют благоустроить восемь набережных по Народной программе «Единой России». На работы предусмотрено более 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В регионе продолжается масштабная программа благоустройства общественных пространств. В нее входят набережные в Власихе, Раменском, Лобне, Коломне, Павлово-Посадском округе, Луховицах, Мытищах и Дубне.

«Набережные — это особые места в любом городе, точки притяжения для семей и молодежи. В 2026 году в рамках Народной программы в Московской области будет благоустроено 8 набережных. На эти цели предусмотрено более 2,5 миллиарда рублей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что каждый проект реализуется по обращениям жителей. Одним из показательных примеров он назвал благоустройство набережной реки Пехорки в Балашихе.

«Здесь создано пространство с минимальным вмешательством в природу, отремонтирован мост через реку. Сегодня „Пехорка-лес“ и обновленная набережная — точка притяжения для тысяч семей восточного Подмосковья», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

По словам Брынцалова, с 2021 по 2025 год в Подмосковье обновили 30 набережных и зон отдыха у воды. Общий объем финансирования за этот период составил почти 6 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.