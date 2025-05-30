В Подмосковье в 1,2 млн семей воспитываются 1,8 млн детей

В Московской области в 1,2 млн. семей воспитываются 1,8 млн. детей. В Московской области действует целый комплекс мер поддержки материнства и детства, который направлен на всестороннюю помощь семьям, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что «на нас, взрослых, лежит ответственность за то, чтобы у мальчишек и девчонок Подмосковья было самое прекрасное на свете детство. Мы обязаны оградить их от всех трудностей и невзгод. Сделать все, чтобы они росли в любви, были здоровы и всесторонне развивались. Спасибо родителям, бабушкам и дедушкам, педагогам, медикам — всем, кто заботится о маленьких жителях региона».

В Московской области действует целый комплекс мер поддержки материнства и детства.

«Каждый год мы видим, как количество многодетных семей в нашем регионе растет. Сегодня это уже свыше 117 тысяч семей, в которых воспитываются около 380 тысяч детей. Создание благоприятных условий для таких семей — это наша общая важная задача, поставленная президентом. Задача, которая идет от сердца, которая требует внимания и заботы. Потому что крепкая семья — это основа сильной страны», — отметил Брынцалов.

Меры поддержки семей с детьми

Набор новорожденного

Семьи с новорожденным ребенком могут получить на выбор либо подарочный набор, либо денежную выплату в 20 тыс. рублей на приобретение средств по уходу за младенцем.

Заявление на выплату можно подать онлайн на региональном портале госуслуг в течение 30 дней после получения свидетельства о рождении.

В 2025 году выплату получили 18 тыс. семей

Выплата на питание

Размер ежемесячной денежной выплаты на питание составляет:

беременным женщинам — 400 руб.;

кормящим матерям — 1 000 руб.;

детям от 0 до 1 года — 1 000 руб.;

детям от 1 года до 3 лет — 600 руб.

Выплату получают 150 тысяч человек.

Оформить выплату можно на региональном портале госуслуг.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Один из родителей из семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума (в настоящее время 19 302 руб.), вправе обратиться за назначением единовременного пособия

Размер единовременного пособия составляет:

20 000 руб. — при рождении первого ребенка;

40 000 руб. — при рождении второго ребенка;

60 000 руб. — при рождении третьего и последующих детей;

70 000 руб. — при рождении двух детей (на каждого);

300 000 руб. — при рождении трех и более детей (на семью).

Оформить пособие можно на региональном портале госуслуг

Набор первоклассника

Семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума могут получить подарочный первоклассника. В набор входят тетради, канцелярские принадлежности, пенал, ранец и прочее.

Подарочные наборы выдаются с 10 августа текущего календарного года.

Отдых детей

Право на обеспечение бесплатными путевками в детский лагерь имеют:

дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в общеобразовательных организациях с наличием интерната, в стационарных учреждениях социального обслуживания, в социально-реабилитационных центрах;

дети-инвалиды;

дети-сироты;

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Право на частичную или полную компенсацию стоимости путевки в санаторий и лагерь имеют:

дети из многодетных семей;

дети погибших военнослужащих;

дети-инвалиды и сопровождающее их лицо;

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Подать заявление на получение бесплатной путевки в детский лагерь можно на региональном портале госуслуг.

Бесплатный земельный участок

Многодетные семьи Московской области имеют право на получение бесплатного земельного участка.

Подать заявление можно на региональном портале госулуг.

Выплата взамен участка

Многодетные семьи Подмосковья могут получить выплату взамен участка.

Размер выплаты — 400 тыс. рублей.

Сделать это можно на региональном портале госуслуг.



Социальная газификация

Многодетные семьи имеют право на дополнительную льготу в рамках «социальной газификации». Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.

Подать заявку можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.