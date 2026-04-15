В Подмосковье уточнили правила продажи алкоголя на верандах

Сезон летних кафе и веранд стартует в Московской области с наступлением тепла. Для торговли алкоголем на сезонных верандах необходимо получить специальное разрешение и соблюдать требования к размещению, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Московской области сезонные залы делятся на два типа: летние кафе и летние веранды. В летних кафе продажа спиртного запрещена. Они должны соответствовать требованиям закона «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», включая нормы по размещению, оформлению и доступности. В этом сезоне в регионе планируется открыть более тысячи летних кафе.

С 1 сентября 2025 года действуют новые правила продажи алкоголя, которые касаются именно летних веранд. Для реализации спиртного предпринимателям необходимо не только выполнить требования по благоустройству, но и получить специальное разрешение в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Без этого документа торговля алкоголем запрещена.

«Для летних кафе, которые не торгуют спиртным, ничего не меняется. А вот для того, чтобы торговать алкоголем на летней веранде, нужно получить специальное разрешение», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

При выдаче разрешения проверяется место размещения веранды. Она должна примыкать к стационарному объекту общепита, не располагаться на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам, и не находиться рядом со школами, детскими садами, больницами и спортивными учреждениями. Кроме того, вход для посетителей не может быть организован со стороны двора или в границах территорий, где продажа алкоголя запрещена.

Предприниматели направляют в профильное ведомство видеоматериалы о готовности объекта. После получения положительного заключения веранда получает право на продажу алкоголя при соблюдении требований федерального закона № 171-ФЗ.

За нарушение правил предусмотрены штрафы по статье 14.16 КоАП РФ: для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей. Возможна конфискация алкогольной продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.