В Подмосковье установлено 730 ограждений вблизи железных дорог с января

Комитет Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям провел расширенное заседание, посвященное мерам обеспечения безопасности пассажиров на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.

«К сожалению, статистика на сегодняшний день неутешительная. Самое страшное, что в 2 раза выросло количество несчастных случаев с зацеперами. И наша задача сегодня обсудить, какие меры необходимо усовершенствовать или внедрить, чтобы обеспечить безопасность пребывания граждан на ж/д объектах», — сказал председатель комитета Олег Гаджиев.

По словам представителя Минтранса Марата Мударисова, по состоянию на середину июня этого года погибших на опасных тропах, пешеходных переходах и платформах — 94 человека, за аналогичный период прошлого года — 83 человека. При этом 68% от общего количества всех смертельных случаев произошло в 19 городских округах.

Выступающий рассказал о мероприятиях, проводимых в Подмосковье, для снижения травматизма. За полгода 2024 года: ликвидировано 103 «опасных тропы»; установлено 730 капитальных ограждений; установлено 2 ограждения «Змейка»; установлен 21 информационный плакат и 38 щитов; проведено 1436 лекций в учебных заведениях в 29 городских округах; установлено дополнительно 3 камеры фотовидеофиксации; нанесено 46 трафаретов.

Как подчеркнул Марат Мударисов, самый эффективный способ перекрытия «опасных троп» — установка ограждений. «В 2023 году установили 4,3 км ограждения, в местах его установки не зафиксировано смертельных случаев», — добавил он.

Еще одна задача — благоустраивать подходы к ж/д станциям. «Ведь именно они направляют граждан к санкционированному переходу. Уже проведены работы в трех городских округах, завершим до конца года благоустройство еще 15 подходов», — сказал Мударисов.

Озвучивая планы на вторую половину года, докладчик добавил, что нельзя сбавлять темпы работы, по возможности необходимо наращивать их.

Еще один фактор, который может повлиять на снижение уровня травматизма на железной дороге в регионе — строительство разноуровневых переходов на территории Подмосковья.

Так, за 2 года построено 6 новых безопасных переходов — в Химках, Истре, Реутове, Раменском округе, Люберцах и Ленинском округе. В третьем квартале 2024 года переход планируется возвести в Серпухове.

В планах на будущее — построить еще 5 переходов в 4 городских округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.