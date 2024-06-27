В Подмосковье усилят ответственность владельцев участков за борьбу с борщевиком

На заседании Московской областной думы министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Двойных внес на рассмотрение проект закона по изменению ряда действующих нормативно-правовых актов, который усилит ответственность владельцев частных участков, где произрастает борщевик Сосновского, за несвоевременную обработку земель от растения, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«В Подмосковье более 65 тысяч гектаров земли поражены борщевиком. Правительство Московской области совместно с администрациями городских округов активно борются с сорняком. Большая часть земель относится к населенным пунктам. В условиях введенного моратория, надзорные мероприятия проводились только по согласованию с прокуратурой и ограничивались профилактическими беседами. Предложенные изменения позволят выдавать владельцам земли предписания, а в случае неустранения — привлекать к административной ответственности», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Депутаты Мособлдумы поддержали инициативу правительства Московской области. Для эффективной борьбы с борщевиком было принято решение осуществлять работу в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства, а не муниципального земельного контроля, как было ранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.