В Подмосковье свыше 15 млрд рублей планируют направить на улучшение экологии в 2026 г

Мониторинг окружающей среды, расчистка водных объектов, капитальный ремонт ГТС, охрана и сохранение лесного фонда — одни из главных сфер, на которые направлена госпрограмма «Экология и окружающая среда Подмосковья». Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, на госпрограмму в 2026 году планируется выделить свыше 15 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Мособлдума продолжает работу над проектом бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. В частности, работа ведется и в сфере экологии. Наша задача поддерживать природу региона в чистоте и безопасности. Только на развитие водохозяйственного комплекса Московской области в следующем году планируем выделить порядка 6,5 млрд. рублей. Из них более 6,1 млрд. рублей будет направлено на строительство, в том числе проектные работы, защитной дамбы в г. Дубна Московской области», — рассказал Владимир Шапкин.

Депутат отметил, что в 2026 году в планах капитальный ремонт 22 гидротехнических сооружений (ГТС). На эти цели планируется потратить более 1 млрд. руб. Также будет выполнен комплекс мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в государственной собственности в 2026–2027 годах на 100 млн. рублей.

Общий объем средств, выделенных в 2026 году на мероприятия по сохранению и улучшению лесных угодий — свыше 6,4 млрд. рублей. Особое внимание уделено мероприятиям по восстановлению и охране леса. Так, на уход за лесными культурами и молодыми деревьями запланировано выделение более 116 млн. рублей. Кроме того, планируется провести посадку нового леса на общей площади 500 гектаров, используя около 1,6 млн. сеянцев сосны и ели.

«Особое внимание мы ежегодно уделяем расчистке водных объектов. До 10 декабря на портале «Добродел» идет голосование за пруды, которые расчистят в следующем году. Еще в 2026 году будут поведены работы по расчистке рек Скалба и Уча в г.о Пушкинский, а также реки Гнилуша в г. о. Домодедово. На это планируется выделить более 276 млн. рублей. Планируем также реализацию комплексного плана мероприятий, направленных на улучшение состояния водных объектов Сергиево-Посадского городского округа», — подытожил Владимир Шапкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.