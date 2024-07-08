В Подмосковье связали себя узами брака свыше 20 тыс пар за 2024 г

В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. В этом году в Московской области уже поженились более 20 тысяч пар, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Этот праздник, который мы отмечаем в честь святых Петра и Февроньи, олицетворяет идеалы любви и верности. Семья — это основа, на которой строится личность ребенка, здесь закладываются такие важные качества, как ответственность, доброта и патриотизм. Сегодня как никогда нам необходимо беречь и укреплять семейные ценности, защищать материнство и детство, поддерживать наши моральные устои и традиции. В этот праздничный день я желаю всем благополучия и счастья, пусть любовь и внимание друг к другу помогут преодолевать все жизненные трудности», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер Мособлдумы добавил, что в Подмосковье созданы все условия, чтобы зарегистрировать брак и организовать торжество было максимально удобно. Совсем недавно в регионе был запущен портал «Свадьба в Подмосковье».

Подать заявление на регистрацию брака можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

В Подмосковье запущен свадебный портал для тех, кто планирует зарегистрировать свой брак, а также отметить семейный праздник на территории региона. Новый портал объединил более 60 разнообразных площадок бракосочетания, возможность организации выездной регистрации, в том числе в парках, и многое другое.

Портал «Свадьба в Подмосковье» доступен по ссылке weddingmosreg.ru.

Брак также можно заключить и в МФЦ. Процесс занимает всего 15 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.