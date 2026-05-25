В Подмосковье стартовало предварительное голосование ЕР

Электронное предварительное голосование «Единой России» по выборам в Госдуму, Мособлдуму и местные советы стартовало в Московской области. В процедуре участвуют 907 кандидатов и около 700 тыс. зарегистрированных избирателей, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области

Голосование проходит в электронном формате на сайте PG.ER.RU с верификацией через портал госуслуг. Регистрация избирателей открыта до 29 мая, само голосование продлится до 31 мая. В Реутове в общественной приемной партии работает ситуационный центр, где жителям помогают пройти процедуру.

Секретарь подмосковного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что на одно место в региональном парламенте претендуют 13 человек при среднем конкурсе по стране семь человек.

«Заявки на предварительное голосование в Подмосковье подали 907 кандидатов. Подавляющее большинство — новые лица: предприниматели, сотрудники предприятий, волонтеры, врачи, учителя и участники СВО. Жители региона видят тех, кто готов брать ответственность за решение конкретных проблем», — сказал Брынцалов.

Председатель партии Дмитрий Медведев напомнил, что обязательным условием выдвижения от «Единой России» является членство в партии или статус сторонника.

«Если кандидат решил идти в Госдуму под флагом партии, он должен подтвердить серьезность намерений и разделять ее ценности. Попытки скрыть политический статус будут жестко пресекаться», — подчеркнул Медведев.

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев уточнил, что по стране зарегистрировались более 10 млн избирателей, из них около 700 тыс. — жители Подмосковья. Олимпийский чемпион и депутат Мособлдумы Александр Легков добавил, что кандидаты проводят встречи с жителями, отчитываются о работе и собирают предложения в новую народную программу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал «Госуслуги», соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.