В Подмосковье стартовал конкурс «ЭКОтеатр Подмосковья»

Прием заявок на конкурс театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья» начался 1 марта 2026 года в Московской области. В этом году участникам предложена тема «Чистое Подмосковье», сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Конкурс направлен на повышение экологической культуры и формирование бережного отношения к природе. Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин подчеркнул, что проект помогает воспитывать ответственное отношение к окружающей среде и поддерживает талантливых обучающихся и педагогов.

«Конкурс проводится в целях повышения уровня экологической культуры, формирования бережного отношения к природе и поощрения творческого потенциала обучающихся и педагогов», — отметил Владимир Шапкин.

Участвовать могут творческие коллективы численностью от 5 до 15 человек в возрасте от 6 до 15 лет. Конкурс пройдет в два этапа: муниципальный — с 1 марта по 20 апреля 2026 года, региональный — с 21 апреля по 20 мая 2026 года.

Работы принимаются по трем номинациям: музыкальный и фольклорный спектакль, драматический спектакль, хореографический, пластический или кукольный спектакль. Постановка должна раскрывать темы загрязнения лесов и водных объектов, важность экологических акций «Чистый лес» и «Чистый берег», роль волонтерства и недопустимость навалов отходов. Продолжительность спектакля — не более 15 минут, от одного коллектива принимается одна работа.

Заявки необходимо направить в оргкомитет администрации городского округа по установленной форме до 20 апреля 2026 года включительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.