В Подмосковье стало больше сельхозпроизводителей, применяющих нулевую ставку ЕСХН

Комитет Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству провел расширенное заседание. Депутаты совместно с представителями профильных министерств и УФНС России по Московской области обсудили практику применения единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Данный налоговый режим создан для тех производителей, которые более 70% доходов получают от сельского хозяйства: рыбоводство, растениеводство, животноводство. Применение данного режима дает возможность не платить ряд налогов, в том числе, на прибыль организации.

Председатель комитета Тарас Ефимов рассказал, что на федеральном уровне ставка ЕСХН 6%. С 2018 года по инициативе Мособлдумы субъекты РФ получили право снижать ставку налога до 0.

«С 2019 года в Московской области установлена нулевая ставка ЕСХН сроком на три года. Затем мы продлили ставку еще на 5 лет. Она действует до конца 2026 года. Мы видим, что такое решение принято не зря, и льгота востребована», — отметил депутат.

На заседании отметили, что налоговую отчетность по ЕСХН представили:

за 2021 год: 325 организаций и 415 индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

за 2022 год 351 организация и 406 индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

за 2023 год 388 организаций и 398 индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

«Развитие сельского хозяйства — один из важных приоритетов работы всех уровней власти. Мы со своей стороны применяем всевозможные меры поддержки, в том числе устанавливая нулевую ставку на ЕСХН. Это востребованная мера поддержки у аграриев. Безусловно, это налоговые расходы бюджета, но мы видим, что они эффективны. Важно обеспечивать людей качественной отечественной сельскохозяйственной продукцией, создавать новые рабочие места и вовлекать в оборот земли сельхозназначения», — подытожил Тарас Ефимов.

Единый сельскохозяйственный налог в Подмосковье

ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог.

Это налоговый режим для производителей, которые работают в растениеводстве, животноводстве, лесном, рыбном и сельском хозяйстве.

Он освобождает организации от уплаты:

Налога на прибыль организаций, кроме налога на дивиденды.

Налога на имущество, которое напрямую используется в сельскохозяйственной деятельности.









ИП от:

Налога на доходы физических лиц (в отношении доходов от предпринимательской деятельности);

Налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого в сельскохозяйственной деятельности, а также при оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями);

Налога на добавленную стоимость(за исключением НДС, уплачиваемого при ввозе товаров на таможне, а также при выполнении договора простого товарищества или договора доверительного управления имуществом).

В Московской области до 2026 года действует нулевая процентная ставка по ЕСХН.

Кто может воспользоваться

Производители Московской области, которые более 70% доходов получают от сельского хозяйства: рыбоводство, растениеводство, животноводство.

Переход на ЕСХН

Переход на ЕСХН осуществляется добровольно. Для перехода на ЕСХН необходимо подать уведомление в налоговый орган.

Организации уведомляют налоговый орган по месту нахождения организации.

ИП уведомляют налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя.

Срок подачи уведомления для действующих организаций/ИП (для перехода на ЕСХН со следующего календарного года) — до 31 декабря.

На ЕСХН можно перейти в течение 30 дней после постановки на учет организации/ИП, или только с начала года, подав уведомление в декабре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.