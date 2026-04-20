В Подмосковье с начала года звание получили 234 почетных донора

В Московской области с начала 2026 года звание «Почетный донор России» получили 234 человека, а всего в регионе насчитывается более 28 тысяч почетных доноров. За первый квартал заготовлено 21,7 тыс. литров крови, потребности медорганизаций обеспечены полностью, сообщает пресс-служба мособлдумы.

20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что за статистикой стоят ответственность и гражданская позиция жителей региона.

«Эта дата — повод не только сказать спасибо людям с активной жизненной позицией, но и напомнить, насколько важна эта миссия. Подмосковье в этом вопросе держит очень высокую планку», — сказал Игорь Брынцалов.

С начала года донорами стали 29,7 тысячи человек, из них 3,7 тысячи — впервые. В первом квартале учреждения службы крови заготовили 21,7 тыс. литров крови. Потребности пациентов и медицинских организаций Московской области обеспечены на 100%.

«Особые слова благодарности — нашим почетным донорам. В этом году нагрудным знаком „Почетный донор России“ были награждены 234 человека, а в прошлом году — 700. Всего в Подмосковье более 28 тысяч почетных доноров. Для них предусмотрены меры поддержки», — добавил председатель Мособлдумы.

Доноры получают компенсацию на питание при безвозмездной сдаче крови — 1106 рублей. При сдаче крови или ее компонентов за плату предусмотрены выплаты: 1769 рублей за кровь, 3317 рублей за плазму и 7740 рублей за тромбоциты.

Почетным донорам предоставляются федеральные и региональные меры поддержки. Среди них — ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, внеочередная медицинская помощь, льготные путевки, ежегодная денежная выплата, бесплатный проезд в общественном транспорте Подмосковья и Москвы, а также компенсация 50% стоимости коммунальных услуг для получателей пенсии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.