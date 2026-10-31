В Подмосковье с начала года расчистили 39 водоемов

Участники выездного заседания профильного комитета Мособлдумы в Можайске обсудили оздоровление водных объектов региона. В 2026 году по губернаторской программе «100 прудов и озер» очистили 39 русловых водоемов площадью 302 га в 20 городских округах, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Мособлдума провела в Можайске выездное заседание комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. Участвовали представители Росводресурсов, профильных министерств и комитетов правительства области, администрации Можайского округа.

Председатель комитета Владимир Шапкин отметил, что в регионе свыше 7 тыс. водных объектов. Он подчеркнул важность их доступности, предотвращения загрязнения и экологической ответственности граждан.

Заведующая отделом реабилитации водных объектов управления охраны окружающей среды Карина Липко представила результаты мониторинга и реализации программ. По программе «100 прудов и озер» очистили 39 русловых водоемов площадью 302 га в 20 округах: убрали растительность, мусор и аварийные деревья из акваторий.

По федеральному проекту «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» завершили первый этап расчистки Копнинки. Второй планируют закончить в мае 2027 года. Завершается проектирование расчистки Вифанского водохранилища, Гефсиманских и Скитских прудов. По госпрограмме «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2023–2030 годы» работы на Скалбе, Уче и Гнилуше завершат в ноябре 2026 года.

Среди проблем — отсутствие подъездов, нехватка площадок для донных отложений, недостаточная санитарная расчистка и несанкционированные водовыпуски. Участники предложили усилить борьбу с незаконным сбросом отходов, обеспечить муниципальное финансирование и повышать экологическую грамотность жителей, председателей садоводческих товариществ и управляющих компаний.

В 2026 году по проекту «Вода России» провели 338 акций в 35 округах. Более 6 тыс. жителей очистили свыше 200 км, собрав более 1,5 тыс. куб. м отходов.

Шапкин подчеркнул необходимость инфраструктурной подготовки, финансового планирования и межведомственной координации. Одним из приоритетов Мособлдумы станет проработка передачи муниципалитетам полномочий по очистке водоемов на землях лесного фонда.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.