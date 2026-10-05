В Подмосковье работают около 55 тыс школьных педагогов

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, рассказал о поддержке педагогов региона. В школах Московской области около 55 тыс. учителей обучают свыше миллиона детей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Игорь Брынцалов рассказал о мерах поддержки педагогов Подмосковья.

«Это благородная профессия, и наша задача – создавать для ее представителей условия для достойной работы и жизни», — отметил председатель Мособлдумы.

Компенсацию аренды жилья от 20 до 45 тыс. рублей получают 6,3 тыс. учителей. Мера доступна преподавателям математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии, химии и начальных классов.

Федеральная программа «Земский учитель» предусматривает выплату 1 млн рублей специалистам, переехавшим в малые города и села. С 2020 года она привлекла в сельские школы региона 159 педагогов, включая 35 в 2026 году.

По программе «Социальная ипотека» педагоги получают бюджетную субсидию на приобретение жилья. С 2016 года жилищные сертификаты выдали 794 работникам, включая 73 учителей в 2026 году. «Бюджетная ипотека» помогает учителям школ и преподавателям организаций среднего профессионального образования: за 2024–2026 годы именные свидетельства получили 35 педагогов, из них 10 — в 2026 году.

Выпускникам колледжей и вузов выплачивают 150 тыс. рублей: 50 тыс. при трудоустройстве и 100 тыс. после второго года работы. В 2026 году выплату планируют для 4 841 получателя. Доплата 5 тыс. рублей молодым специалистам при занятости не менее одной ставки предусмотрена для 4 174 педагогов. Выплата 3 тыс. рублей на период обучения и преподавания работникам до 35 лет включительно со стажем не более трех лет — для 965 человек.

За классное руководство более 42 тыс. педагогов получают ежемесячно 11 тыс. рублей в населенных пунктах с населением от 100 тыс. человек и 16 тыс. рублей — в остальных.

В регионе работают около 800 образовательных комплексов. В 2026 году капитально отремонтировали 49 школ и открыли 17 новых учреждений более чем на 13 тыс. мест. Брынцалов отметил, что развитие инфраструктуры продолжат: условия работы влияют на качество преподавания.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.