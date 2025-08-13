В Подмосковье работают 5 IT-кубов, 6 детских технопарков и 505 «Точек роста»

В Подмосковье созданы все условия для того, чтобы дети могли не только получать качественное школьное образование, но и осваивали навыки будущего. Для этого в регионе создана сеть дополнительного образования, где ребята могут изучать современные технологии, инженерию, робототехнику, ИТ и другие востребованные направления. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«У нас работают уникальные площадки, сейчас в Подмосковье открыто 5 IT-кубов, 5 детских технопарков „Кванториум“, „Изобретариум“ и 505 „Точек роста“», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

IT-кубы — это площадки, где дети осваивают программирование, кибербезопасность, разработку мобильных приложений и искусственный интеллект.

«Кванториумы» — это инновационные площадки, где ребята могут освоить перспективные инженерные направления.

«Изобретариум» в Реутове — это место, где юные инженеры и учёные могут воплотить в жизнь свои идеи, работая на современном оборудовании.

«Точки роста» — это центры цифрового и гуманитарного образования в школах, которые помогают детям из разных уголков области получать доступ к передовым знаниям.

«Такие форматы обучения дают реальные перспективы. Во-первых, это ранняя профориентация. Дети часто не понимают, кем хотят стать, потому что просто не знают, какие профессии существуют. А здесь они могут попробовать себя в роли программиста, инженера-конструктора, биохимика или даже специалиста по виртуальной реальности — и выбрать то, что действительно по душе. Во-вторых, это реальные навыки, которые уже сейчас ценятся на рынке труда. Школьник выходит из стен «Кванториума» уже умея работать с 3D-принтерами, собирать роботов или писать код. Мы делаем упор на всестороннее развитие и подготовку кадров для экономики будущего», — добавил Брынцалов.

IT-кубы:

Лопатинская средняя общеобразовательная школа — Ленинский г. о., р. п. Лопатино, Солнечный бульвар, д. 8, стр. 1;

Гимназия имени Подольских курсантов — г. о. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 18;

ЦДОД «Росток» — г. о. Электросталь, ул. Красная, д. 30;

Новощаповская СОШ им. П. П. Едунова — г. о. Клин, дер. Новощапово, ул. Центральная, д. 61;

СОШ «Лидер» — г. о. Химки, ул. Германа Титова, д. 16.

«Изобретариум»:

г. о. Реутов, ул. Строителей, д. 11.

«Кванториумы»:

г. о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Андрея Белого, д. 6А;

г. о. Королев, ул. Пионерская, д. 34;

Одинцовский г. о., ул. Сколковская, д. 5В;

Дмитровский м. о., ул. Архитектора В. В. Белоброва, д. 6;

г. о. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 17А;

Как выбрать программу обучения и записать ребенка

Посмотреть программы дополнительного образования можно на портале «Навигатор дополнительного образования детей Московской области».

Записаться можно через портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.