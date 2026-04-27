В Подмосковье пункт отбора в Балашихе признали лучшим в России

Областной пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе за три года работы признан лучшим в стране. С 2023 года через него в войска отправились более 45 тыс. человек, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на торжественном мероприятии, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Балашихе три года назад и принимает добровольцев со всей России. За это время центр значительно расширил работу и улучшил организацию процессов. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, таких результатов удалось достичь благодаря слаженной работе коллектива.

«Более 45 тысяч человек отправились в войска из областного пункта за три года. За каждым подписанным контрактом стоит осознанный выбор патриота и усилия сотен специалистов. Центр признан лучшим в стране, и это говорит о том, что здесь каждый делает свое дело на отлично», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В торжественном мероприятии также участвовали главы Реутова и Балашихи Алексей Ковязин и Сергей Юров. Сергей Юров отметил, что создание пункта в условиях специальной военной операции потребовало решения организационных и бытовых вопросов, а также выстраивания системы обучения.

Сотрудников центра поздравили представитель министерства обороны РФ Олег Зинин, Герой России, почетный житель Московской области, президент ассоциации «Братство краповых беретов спецназа «Витязь» Сергей Лысюк и другие гости. Отличившихся работников наградили за высокий профессионализм и достигнутые показатели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе предусмотрено полное сопровождение решивших заключить контракт с Минобороны бойцов — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте отбора, выдача экипировки и отправка к месту дислокации

«Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — рассказал Воробьев.