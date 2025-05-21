В Подмосковье планируют засеять 542,3 тыс га земли в этом году

Комитет Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку провел выездное заседание, в ходе которого обсудил ход посевной кампании в этом году. Как отметил председатель комитета Сергей Керселян , в этом году погодные условия внесли коррективы в ход работ. Однако благодаря потеплению ситуация выправляется, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Людмила Лисятникова рассказала, что всего в этом году планируется засеять 542,3 тыс. га. Из них яровыми культурами — 248,6 тыс. га, что составляет 46%.

На сегодняшний день яровыми культурами уже засеяно 146,2 тыс. га — это 59% от плана и на 69 тыс. гектаров больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По зерновым культурам уже засеяно 74% от плана, по зернобобовым — 83%; по картофелю — 20%, по масличным культурам — 83%.

Количество сельхозтехники, задействованной в весенне-полевых работах, практически такое же, как в прошлом году, снижения не наблюдается. Это 3964 тракторов, 859 культиваторов, 697 сеялок.

Проблем с обеспеченностью семенами нет, дефицита нет. Также отсутствует и дефицит топлива.

«Несмотря на погодные условия, посевные работы продолжаются. На юге мы уложимся в технологические сроки, на севере ситуация сложнее, однако мы прогнозируем прирост валового сбора», — подчеркнула Лисятникова.

Ожидаемые результаты сбора урожая в 2025 году:

Зерновые и зернобобовые — 530 тыс. тонн;

Масличные — 100 тыс. тонн;

Овощи открытого грунта — 250 тыс. тонн;

Картофель — 360 тыс. тонн

«Это прогнозные значения, которых мы ожидаем и надеемся достичь», — добавила замминистра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.