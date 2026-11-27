Московская область планирует направить около 12,6 млрд рублей на строительство и капитальный ремонт спортивных объектов в 2027 году, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Финансирование позволит завершить ряд проектов и начать новые. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Олег Жолобов.

В 2027 году планируют построить и реконструировать восемь объектов. В их числе физкультурно-оздоровительные комплексы с крытыми катками в Истре и Кашире, с универсальным спортивным залом в Дмитрове. Также предусмотрена реконструкция стадионов «Русич» в Ликино-Дулеве, «Торпедо» в Люберцах, «Спартак» в Можайске и спортивных сооружений в Клину и Реутове.

Программа капитального ремонта охватывает 11 объектов. Жолобов назвал среди них бассейн «Чайка» и спорткомплекс «Салют» в Сергиевом Посаде, стадионы «Металлург» в Ступине и «Филимоновский» в Павловском Посаде, комплекс «Звезда» и Академию дзюдо в Одинцовском округе. В перечень также вошли спорткомплексы «Вымпел» в Королеве, «Знамя» в Богородском округе, «Керамик» и «Строитель» в Балашихе.

Работы на ряде объектов рассчитаны на завершение в 2028 году. Это стадионы «Труд» в Серпухове, «СК Химик» в Воскресенске, «Локомотив» в Дмитровском округе и футбольное поле в Обухове.

По словам парламентария, развитие спортивной инфраструктуры дает жителям всех возрастов — от школьников до пенсионеров — возможность заниматься физкультурой рядом с домом. Новые объекты также становятся площадками для соревнований различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.