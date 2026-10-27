В Подмосковье планируют выделить более 672 млрд руб на социальные госпрограммы

Проект бюджета Московской области на 2027 год предусматривает более 672 млрд рублей на четыре ключевые социальные госпрограммы. Это 52% всех расходов региона, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В проекте бюджета Подмосковья на 2027 год на госпрограмму «Социальная защита населения Московской области» предусмотрено 184,9 млрд рублей, на «Образование Подмосковья» — 192,8 млрд рублей, на «Здравоохранение Подмосковья» — 188,1 млрд рублей. Еще 106,4 млрд рублей планируют направить на программу «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что суммарно на эти направления приходится более половины расходов бюджета и они остаются безусловными приоритетами.

Средства предусмотрены на выплаты семьям с детьми, поддержку старшего поколения, помощь участникам специальной военной операции и их близким. Финансирование также охватывает строительство и ремонт школ, детских садов и поликлиник, оснащение их современным оборудованием, зарплаты врачей, учителей и социальных работников, дополнительные меры поддержки для них.

«Важно, чтобы система работала стабильно, ведь именно от качества работы этих отраслей зависит повседневная жизнь каждого жителя Подмосковья», — пояснил Игорь Брынцалов.

Проект бюджета доработают с учетом предложений депутатов и жителей. Публичные слушания пройдут 11 ноября.

«Публичные слушания, которые пройдут 11 ноября, — это возможность для людей напрямую высказать свои предложения. Мы обязательно учтем их при подготовке документа ко второму чтению», — добавил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье растет и развивается. Каждый год население региона прибавляет порядка 80-90 тыс. человек.

«Это значит, что мы должны успевать строить и социальную инфраструктуру, и создавать рабочие места. Мы стараемся работать очень плотно, взаимодействовать по разным направлениям с Москвой. Это всегда оценивают жители как нашей любимой столицы, так и Подмосковья», — заявил Воробьев.