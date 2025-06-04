В Подмосковье планируют открыть 67 новых объектов образования в 2025 году

Профильные комитеты Мособлдумы провели выездное заседание, в ходе которого обсудили капремонт объектов образования в Подмосковье. Участники заседания осмотрели, как идут работы на объектах в Подольске. Округ был выбран в связи с тем, что там в этом году больше всего объектов образования вошли в программу капитального ремонта, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Один из объектов, который посетили участники, — корпус гимназии имени Подольских курсантов. Здесь подрядчик активно выполняет отделочные и фасадные работы. А здание гимназии украсило панно с изображением памятника Героям Великой Отечественной войны.

Директор гимназии Наталья Квашенникова рассказала, что здание является историческим. В нем был открыт музей Подольских курсантов и музей этнографии. Десять лет назад, к 70-летию Победы, на территории был установлен памятник Подольским курсантам.

«Сейчас здание на капитальном ремонте. Работы уже подходят к завершению. В июле мы планируем зайти туда с учителями, чтобы в августе подготовить все к началу учебного года. 1 сентября наших учеников встретит обновленный корпус с красивыми светлыми кабинетами, в котором сохранится вся наша история», — сказала директор.

Председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова отметила, что депутатский корпус Мособлдумы по поручению председателя Игоря Брынцалова на протяжении всего года ведет контроль на каждом объекте — как на строящихся, так и на капитально ремонтирующихся. В летний период особенно усилен контроль объектов образования.

«Хочу отметить, что все объекты, которые попадают в государственную программу, — это наказы наших жителей. То есть те просьбы, с которыми они приходили на встречи, на разные мероприятия. Они все легли в народную программу партии „Единая Россия“, — сказала Линара Самединова.

«Конечно, депутатский контроль необходим — он уже доказал свою эффективность. На встречах с жителями, которые мы регулярно проводим, всегда много вопросов. Мы постоянно взаимодействуем с министерствами и всегда можем найти пути совместного решения возникающих проблем», — сказал председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Олег Гаджиев.

Линара Самединова добавила, что «Московская область ежегодно ремонтирует значительное количество учреждений сферы образования — от детских садов до колледжей. Если посмотреть статистику за шесть лет, в программу капремонта вошло более 550 объектов. Это грандиозные цифры, соизмеримые с масштабом всей страны».

Подробно о программе строительства и капремонта рассказал заместитель министра образования Московской области Андрей Лазарев.

Строительство объектов образования

На 2025 год запланировано открытие 67 объектов образования. Это бюджетные и внебюджетные средства. Строятся 30 школ почти на 25 тыс. мест. Планируется открыть 37 детских садов на 7,6 тыс. мест.

На сегодня уже открыто 3 школы и 9 детских садов.

Среди знаковых объектов — большая школа на 1 100 мест в микрорайоне «Восточный» Звенигорода (школа откроется 01 сентября 2025).

Андрей Лазарев отметил, что по некоторым объектам было принято решение заменить капитальный ремонт на строительство. «По итогам первого круга обсуждений с губернатором и коллегами из Минстроя принято решение по 9 объектам. Одна из таких школ расположена в Подольске на улице Высотной — вместо ремонта построим новую школу на 825 мест», — рассказал замминистра.

Капитальный ремонт объектов образования

«С 2022 года мы значительно масштабировали программу. С 2025 года расширили программу капремонта детских садов, также в планы вошли объекты допобразования и колледжи», — сказал Андрей Лазарев.

Всего за шесть лет, с 2022 по 2027 год в программу капремонта вошло 553 объекта. Это:

336 школ;

172 детских сада;

11 объектов допобразования;

34 колледжа.

В 2025 году запланировано открытие после капремонта 112 объектов. Это:

58 школ;

40 детских садов;

9 колледжей;

5 объектов допобразования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.