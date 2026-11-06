В Подмосковье планируют капитально отремонтировать 32 объекта образования

Капитальный ремонт 32 объектов образования запланирован в Московской области на 2027 год. Предполагаемый объем финансирования составит 8,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В программу капремонта на 2027 год планируют включить 8 школ, 15 детских садов, 8 колледжей и 1 центр дополнительного образования. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, 19 объектов предполагается обновить с привлечением средств федерального бюджета.

«Предполагаем, что общая сумма финансирования составит 8,9 млрд рублей», — сказал спикер регионального парламента.

Наибольший объем работ придется на дошкольные учреждения. Брынцалов отметил, что это отражает запрос на обновление инфраструктуры для самых маленьких жителей региона. Капремонт позволяет комплексно обновлять физически и морально устаревшие здания.

«Важно, чтобы отремонтированные школы и детские сады ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

По его словам, серьезный импульс модернизации школ дала федеральная программа капремонта, поддержанная президентом по инициативе партии «Единая Россия». В рамках Народной программы партии за 2021–2025 годы капитально отремонтировали 245 школ. Всего капремонт охватил свыше 360 объектов образования.

В ходе работ, как правило, полностью меняют системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, обновляют кровлю и утепляют фасады. Внутренние помещения перепланируют с учетом современных образовательных стандартов, оснащают новой мебелью и оборудованием. На прилегающих территориях обустраивают современные спортивные и игровые площадки.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.