В Подмосковье планируется благоустроить 8 набережных в 2024 году

С наступлением летнего сезона многие жители и гости Подмосковья предпочитают проводить свободное время у воды. Ежегодно в регионе благоустраиваются набережные, которые становятся настоящими центрами притяжения и идеальными местами для отдыха и прогулок на свежем воздухе, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что работы по благоустройству этих общественных пространств проводятся и в этом году.

«В 2024 году в Московской области планируется благоустроить 8 набережных. На эти цели предусмотрено порядка 1,6 млрд рублей», — отметил Игорь Брынцалов.

Из общей суммы финансирования более 498 млн рублей выделено из федерального бюджета, 755,6 млн рублей — из бюджета Московской области и 318,8 млн рублей — из местных бюджетов.

«Все набережные благоустраиваются по тщательно продуманным проектам, задача которых не только украсить городской пейзаж, но и создать комфортные условия для жителей всех возрастов», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В 2024 году запланировано благоустройство набережных: территория набережной водоема «Красный ручей» на ул. Калинина в р. п. Лотошино г. о. Лотошино; набережная в Павшинской пойме (Живописная бухта вдоль Павшинского бульвара) г. о. Красногорск; территория вдоль Чкаловского озера с улицы Бахчиванджи г. о. Щелково; зона отдыха «Южное озеро» г. о. Черноголовка; набережная озера Сенеж на территории квартала Тимоново от пешеходного моста до пожарной станции, включая благоустройство 7-го Прибрежного переулка у дома отдыха «Сенеж» г. о. Солнечногорск; набережная реки Синичка г. о. Красногорск; зона отдыха (плотина на ул. Пугачевская) в р. п. Шаховская г. о. Шаховская; территория вдоль юго-западной стороны Барского пруда, прилегающая к усадьбе «Гребнево» г. о. Щелково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.