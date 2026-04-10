В Подмосковье отремонтируют около 50 детсадов в 2026 году

Около 50 детских садов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2026 году. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил ход работ в детсаду №5 в микрорайоне Купавна Балашихи и сообщил о планах по обновлению дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым осмотрел капитальный ремонт детского сада №5 в Купавне. Учреждение планируют открыть после обновления уже в этом году.

«Сад в Балашихе станет одним из планируемых к открытию после капремонта в этом году. Всего в Подмосковье приводим в порядок около 50 дошкольных учреждений», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он добавил, что капитальный ремонт социальных объектов остается ключевым направлением народной программы «Единой России». За пять лет в Московской области обновили 342 образовательных учреждения, из них 97 — детские сады.

В здании в Купавне проводится полная модернизация. Как сообщил начальник строительного участка Сергей Борисов, работы идут по графику: завершен основной объем демонтажа, строители приступили к штукатурке стен, заливке полов на втором этаже, утеплению фасада, прокладке инженерных сетей и ремонту кровли. Строительная готовность объекта составляет 25%.

Детский сад входит в образовательный комплекс гимназии №9 имени Горшкова и рассчитан на семь групп — более 130 детей. Открыть обновленное учреждение планируют осенью.

Сергей Юров отметил, что в округе продолжается масштабное обновление образовательной инфраструктуры.

«В этом году в программу капитального ремонта вошли 4 детских сада и 2 школы. После работ учреждения должны стать современными и комфортными для обучения», — добавил Сергей Юров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.