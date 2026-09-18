Избирательные комиссии открылись в Подмосковье 18 сентября для выборов депутатов Государственной думы, регионального парламента и местных советов в ряде муниципалитетов, сообщает пресс-служба отделения «Единой России» Московской области.

В Подмосковье 18 сентября открылись 3874 участковые избирательные комиссии. С 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы и регионального парламента, а в ряде муниципалитетов — депутатов местных советов. На участках работают наблюдатели от политических партий, кандидатов и общественной палаты.

Список партий в федеральном бюллетене возглавляет «Единая Россия»: первое место партия получила по итогам жеребьевки. Руководитель исполкома подмосковного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын отметил, что за избирательной кампанией будут следить не только наблюдатели, но и мировое сообщество.

«Россия настойчиво формирует многополярный мир — это трудно, но совершенно необходимо. Мы отстаиваем свои убеждения, боремся за свою идентичность. И каждый голос нашего избирателя — это вклад в защиту нашей истории и наших ценностей», — сказал Перепелицын.

Он напомнил, что списки кандидатов от «Единой России» сформировали по итогам предварительного голосования в мае. В нем участвовали 635 тыс. избирателей — более 12% от их общего числа в регионе. Общерегиональную часть списка на обоих уровнях выборов возглавляет губернатор Андрей Воробьев.

Перепелицын также сообщил, что в новую народную программу внесли более 920 тыс. наказов. Проголосовать можно очно на участке или дистанционно в электронной форме. Для жителей с ограничениями по здоровью и другими уважительными причинами доступно надомное голосование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.