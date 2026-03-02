В Подмосковье ограничили продажу алкоголя в кафе во дворах

Мособлдума ввела новые ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных во дворах многоквартирных домов в Подмосковье. С 1 марта 2026 года спиртное там можно будет продавать только с 13:00 до 15:00. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба мособлдумы.

С 1 марта 2026 года в точках общепита, вход в которые расположен во дворах МКД, продажа алкоголя будет разрешена лишь два часа в сутки — с 13:00 до 15:00. По оценке парламента, новые нормы затронут от 430 до 480 заведений.

Ранее в регионе уже ввели ограничения для магазинов. С 1 сентября 2025 года лицензию на розничную продажу алкоголя могут получить только торговые точки с входом со стороны улицы и не дальше 30 метров от края дороги. Кроме того, с 23:00 до 08:00 запрещена продажа спиртного в кафе и барах в МКД, за исключением ресторанов.

«Мы начали получать сигналы, что освободившиеся после закрытия магазинов помещения могут занять псевдокафе. Поэтому установили ограничения и для общепита», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он добавил, что инициатива продолжает стратегию по сокращению продажи алкоголя во дворах, где жители жалуются на шум, мусор и правонарушения. По его словам, меры не затронут добросовестный бизнес.

За нарушение требований предусмотрена ответственность по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей с возможной конфискацией продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.