В Подмосковье обсудили вопросы восстановления усадеб

В усадьбе Гребнево городского округа Щелково под руководством заместителя председателя Мособлдумы Олега Рожнова прошло заседание рабочей группы по вопросам сохранения, содержания, использования и популяризации объектов культурного наследия, переданных в аренду или собственность. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В мероприятии приняли участие депутаты подмосковного парламента, законодательного собрания Владимирской области, представители профильных министерств и ведомств Московской области, Общественной палаты, а также владельцы и арендаторы объектов культурного наследия, находящихся на территории региона.

Перед началом заседания для участников встречи была организована экскурсия по усадьбе Гребнево, а именно по недавно благоустроенной набережной. Восстановлением объекта занимается Андрей Ковалев.

«Два с половиной года назад мы уже проводили заседание здесь. И, конечно, за это время усадьба сделала большие шаги вперед. Здесь заслуга самого Андрея Ковалева, как человека динамичного. Но и возможным это стало при поддержке нашего губернатора и правительства региона. Работа нашей группы строится не только на решении вопросов, но еще и на том, чтобы тех людей, кто пока не включился в этот процесс, вовлекать в него за счет таких положительных примеров, как здесь, в Гребнево», — отметил Олег Рожнов.

Мероприятие продолжилось заседанием рабочей группы. И началось с отчета по тому, что было сделано по предыдущему протоколу. В частности, обсудили вопрос льготного налогооблажения для собственников ОКН.

Как пояснила председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, инвесторам, осуществившим капитальные вложения стоимостью не менее 50 миллионов рублей, в том числе в строительство, модернизацию и реконструкцию объекта основных средств, предоставляется налоговая льгота в виде пониженной ставки налога на имущество организаций. По информации регионального министерства экономики и финансов, на льготу могут рассчитывать и те, кто осуществляет капитальные вложения в ОКН.

Кроме того, как добавил Олег Рожнов, для таких инвесторов также прорабатывается вопрос понижения планки в 50 млн рублей.

«Мы обсуждали с профильным комитетом этот вопрос, докладывали председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову, мы сейчас разрабатываем предложение, чтобы для объектов культурного наследия понизить планку с 50 миллионов рублей до 20-25 миллионов рублей. То есть если кто-то из вас начинает инвестировать в объект культурного наследия круглую сумму, а такие объекты для бизнеса всегда более сложные, то постараемся помочь, чтобы сумма вложений была меньше для получения льготного налога на имущество», — сказал он.

Общественный уполномоченный по культуре города Москвы Мария Ольшанская добавила, что «важно не только сохранять объекты культурного наследия, но и давать им новую жизнь через современное использование и адаптацию. Бережный инновационный подход к сохранению истории Московской области способствует развитию культурной и туристической инфраструктуры региона, обеспечивая при этом защиту и сохранение ОКН, являющихся неотъемлемой частью нашего общего наследия».

Участники встречи обсудили и другие вопросы. В том числе разработку региональной программы по организации посещений ОКН учащимися подмосковных образовательных учреждений, а также сохранение исторических усадеб, в частности восстановление усадьбы К. В. Шлиппе в деревне Любаново.

Следующее заседание рабочей группы запланировано на весну 2026 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.