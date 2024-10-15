В Подмосковье обсудили вопросы восстановления усадеб региона

Рабочая группа по вопросам сохранения, содержания, использования и популяризации объектов культурного наследия, переданных в аренду или собственность провела очередное заседание в доме-музее А. И. Морозова в Ногинске, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Рабочая группа работает уже 5 лет под руководством заместителя председателя Мособлдумы Олега Рожнова. Основные задачи — это сохранение и восстановление архитектурных памятников истории и культуры. В рабочей группе состоят собственники и арендаторы ОКН, депутаты Мособлдумы и представители профильных министерств.

«Мы проводим заседания раз в полгода, постоянно взаимодействуя с собственниками и арендаторами объектов культурного наследия, поддерживая их», — подчеркнул Олег Рожнов.

«Место проведения в Доме-музее А. И. Морозова было выбрано не случайно. Эта усадьба — пример качественной реставрации и использования объекта культурного наследия. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев по историческим фотографиям и архивным документам провёл не только реставрацию, но и благоустройство прилегающей территории, превратив усадьбу в красивый музейный комплекс», — рассказал Олег Рожнов.

Вячеслав Фомичев подчеркнул, что дом-музей Арсения Ивановича является особенным местом. «Мы за него боролись много, упорно, большой командой. И сама реставрация — это не просто процесс восстановления, это целый жизненный цикл, в котором ты заново проживаешь судьбу дома. Дом семьи Арсения Ивановича Морозова уникален своей архитектурой и убранством. Нам важно было сохранить в нем историческую ценность и подлинность его устройства. Именно поэтому мы боролись за каждый дошедший до наших дней сантиметр. И у нас это получилось в полной мере», — сказал Фомичев.

В свою очередь благоустроенный вокруг усадьба Глуховский парк, который много лет находился в запустении, теперь стал любимым местом отдыха для жителей и гостей Богородского округа.

Осмотрев отреставрированную усадьбу, обсудив этот положительный пример, участники рабочей группы перешли к обсуждениям актуальных вопросов.

Председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова подчеркнула, что в первую очередь обсудили результаты исполнения протокольных решений предыдущего заседания. «Из прошлых поручений большую часть удалось реализовать. В особенности в части касающейся инфраструктурных вопросов. Для собственников и арендаторов таких сложных для реализации объектов, как ОКН это крайне важно и значимо», — сказала Самединова.

Сейчас в работе находится инициатива, связанная с освобождением собственников ОКН от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов культурного наследия регионального значения. Кроме этого, один из актуальных вопросов — это прогнозный план приватизации, что позволит сделать еще один шаг к восстановлению исторических достопримечательностей Подмосковья.

Все инициативы, озвученные в ходе заседания, будут в дальнейшем прорабатываться совместно с профильными министерствами и ведомствами Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.