В Подмосковье направят 31 млрд рублей на льготные лекарства в 2026 году

Более 31 млрд рублей предусмотрено в бюджете Московской области на 2026 год для обеспечения жителей льготными лекарствами. В регионе такие препараты получают свыше 495,5 тыс. человек, их число ежегодно растет, сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Московской области продолжают расширять программу льготного лекарственного обеспечения. По словам Андрея Голубева, в перечни регулярно включают новые инновационные и дорогостоящие препараты, а количество получателей поддержки ежегодно увеличивается.

«В Подмосковье на сегодняшний день насчитывается свыше 495,5 тысячи жителей, получающих льготные лекарства. При этом их количество ежегодно увеличивается, а в перечни льготного обеспечения включаются новые инновационные, дорогостоящие препараты. Поэтому, когда мы формировали бюджет 2026 года, мы закладывали значительные средства на льготное обеспечение – на эти цели в этом году заложено свыше 31 миллиарда рублей», — отметил Андрей Голубев.

Он добавил, что обращения по вопросам лекарственного обеспечения поступают в том числе через приемы и встречи с жителями.

«Если возникают проблемы с получением препарата, сложности с выпиской рецепта – все это берется на контроль», — подчеркнул Голубев.

Ранее Мособлдума приняла закон, исключающий право на льготные лекарства для иностранцев с видом на жительство.

Рецепты в регионе оформляют в электронном виде, данные хранятся в личном кабинете на портале «Здоровье». Выписать рецепт можно дистанционно во время телемедицинской консультации. Запись доступна через портал, инфомат в медорганизации или по телефону 122.

О продлении рецепта напоминает робот на основе искусственного интеллекта Светлана. Она также предлагает записаться на консультацию. Звонки поступают с номера +7 (498) 602-31-35. Лекарства выдают в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.