В Подмосковье на сопровождении находится около 1,4 тыс инвестпроектов
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День российского предпринимательства отмечается 26 мая. Так, в Московской области на сопровождении находится около 1 400 инвестпроектов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Это праздник тех, кто своим трудом, идеями и упорством создает будущее нашей страны. Московская область по праву гордится вами — людьми, которые каждый день вкладывают силы в развитие экономики, создают рабочие места и наполняют жизнь Подмосковья новыми возможностями», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что в Московской области работают почти 470 тыс. субъектов МСП.
«С начала года число компаний в этом секторе увеличилось более чем на 12 тысяч. Это тысячи новых компаний, которые не просто работают, а активно развиваются, внедряют инновации, осваивают новые рынки. Мы видим, как крепнет бизнес в сфере ИТ, сельского хозяйства, туризма, производства», — отметил Игорь Брынцалов.
По его словам, в регионе сейчас работают почти 900 тыс. самозанятых, этот сектор стремительно развивается.
«Сегодня Подмосковье — это место, где предпринимательство бурно развивается. Мы делаем все, чтобы бизнесу у нас было комфортно. У нас действуют налоговые льготы, которые помогают сохранять ресурсы для развития. Предоставляем субсидии, чтобы поддержать проекты на старте или в период роста. А еще — льготные займы, чтобы планы не упирались в финансовые барьеры. Мы упростили все процессы: от регистрации бизнеса до получения разрешений. Обеспечиваем информационное сопровождение, чтобы предприниматели всегда знали, куда обратиться и как получить поддержку. В Подмосковье работают индустриальные парки и особые экономические зоны, где созданы все условия: готовая инфраструктура, льготные ставки, доступ к рынкам», — рассказал парламентарий.
Подмосковье, по его словам, традиционно остается в лидерах по объемам промпроизводства и инвестиционной привлекательности.
«Сейчас на сопровождении находится около 1 400 инвестпроектов с объемом инвестиций свыше 2,3 трлн. рублей», — добавил Брынцалов.
Меры поддержки предпринимательства в Подмосковье
Готовая инфраструктура для инвесторов
Московская область — лидер по количеству и эффективности индустриальных парков и ОЭЗ.
В регионе работают 72 индустриальных парка и 6 ОЭЗ.
Меры поддержки для инвесторов
Подбор места:
- Предоставление земельного участка за 15% от кадастровой стоимости без торгов;
- Программа «Недвижимость без торгов»;
- Размещение в ОЭЗ и индустриальных парках
Строительство:
- Промышленная ипотека (до 500 млн. рублей);
- Субсидия на создание объектов инженерной инфраструктуры от региона (до 250 млн руб.)
Оборудование:
- Льготные займы ФРП МО (до 150 млн руб.);
- Льготные займы ФРП РФ (до 5 млрд руб.);
- Кластерная инвестиционная платформа (до 100 млрд руб.);
- Компенсация % по банковскому кредиту от региона (¾ ключа).
Запуск:
- Заключение СПИК, ОФСЕТ;
- Закупки у МСП в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ;
- Поддержка экспорта;
- Набор, подготовка кадров
- Помощь в промышленной кооперации
Меры поддержки МСП
Субсидия «Модернизация» и «Лизинг»
- До 50% произведенных и подтвержденных затрат при приобретении в собственность оборудования, но не более 5 млн. рублей.
- До 50% от первоначального взноса (аванса), предусмотренного договором лизинга оборудования, но не более 5 млн. рублей.
Субсидия промышленным предприятиям на приобретенное оборудование
До 50% произведенных и подтвержденных затрат, но не более 20 млн. рублей на одного получателя.
Субсидии «Франшизы»
Не более 50% произведенных и подтвержденных затрат до 2 млн. рублей (для франшиз, заключенных правообладателями/лицензиарами, зарегистрированными в Московской области);
Не более 50% произведенных и подтвержденных затрат до 1 млн рублей (для франшиз, заключенных правообладателями/лицензиарами, зарегистрированными не в Московской области).
Субсидии «Маркетплейсы»
До 50% произведенных и подтвержденных затрат, но не более 500 тыс. рублей на одного получателя.
Фонд микрофинансирования МО
Размер займа: до 5 млн рублей
Ставка:
- от 2% для соц. предпринимателей, участников СВО и отдаленных г. о.
- от 10% до 12% для приоритетных направлений
Срок займа: до 3 лет
Гарантийный фонд МО
Размер поручительства: до 50 млн рублей.
Ставка вознаграждения:
- 0,5% для приоритетных предприятий
- 0,75% для предприятий в сфере услуг и торговли
Срок поручительства: до 10 лет
Узнать подробную информацию обо всех мерах поддержки, а также подать заявки можно на Инвестиционном портале Московской области.
Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, что считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.
«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.