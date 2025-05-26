В Подмосковье на сопровождении находится около 1,4 тыс инвестпроектов

День российского предпринимательства отмечается 26 мая. Так, в Московской области на сопровождении находится около 1 400 инвестпроектов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Это праздник тех, кто своим трудом, идеями и упорством создает будущее нашей страны. Московская область по праву гордится вами — людьми, которые каждый день вкладывают силы в развитие экономики, создают рабочие места и наполняют жизнь Подмосковья новыми возможностями», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в Московской области работают почти 470 тыс. субъектов МСП.

«С начала года число компаний в этом секторе увеличилось более чем на 12 тысяч. Это тысячи новых компаний, которые не просто работают, а активно развиваются, внедряют инновации, осваивают новые рынки. Мы видим, как крепнет бизнес в сфере ИТ, сельского хозяйства, туризма, производства», — отметил Игорь Брынцалов.

По его словам, в регионе сейчас работают почти 900 тыс. самозанятых, этот сектор стремительно развивается.

«Сегодня Подмосковье — это место, где предпринимательство бурно развивается. Мы делаем все, чтобы бизнесу у нас было комфортно. У нас действуют налоговые льготы, которые помогают сохранять ресурсы для развития. Предоставляем субсидии, чтобы поддержать проекты на старте или в период роста. А еще — льготные займы, чтобы планы не упирались в финансовые барьеры. Мы упростили все процессы: от регистрации бизнеса до получения разрешений. Обеспечиваем информационное сопровождение, чтобы предприниматели всегда знали, куда обратиться и как получить поддержку. В Подмосковье работают индустриальные парки и особые экономические зоны, где созданы все условия: готовая инфраструктура, льготные ставки, доступ к рынкам», — рассказал парламентарий.

Подмосковье, по его словам, традиционно остается в лидерах по объемам промпроизводства и инвестиционной привлекательности.

«Сейчас на сопровождении находится около 1 400 инвестпроектов с объемом инвестиций свыше 2,3 трлн. рублей», — добавил Брынцалов.

Меры поддержки предпринимательства в Подмосковье

Готовая инфраструктура для инвесторов

Московская область — лидер по количеству и эффективности индустриальных парков и ОЭЗ.

В регионе работают 72 индустриальных парка и 6 ОЭЗ.

Меры поддержки для инвесторов

Подбор места:

Предоставление земельного участка за 15% от кадастровой стоимости без торгов;

Программа «Недвижимость без торгов»;

Размещение в ОЭЗ и индустриальных парках

Строительство:

Промышленная ипотека (до 500 млн. рублей);

Субсидия на создание объектов инженерной инфраструктуры от региона (до 250 млн руб.)

Оборудование:

Льготные займы ФРП МО (до 150 млн руб.);

Льготные займы ФРП РФ (до 5 млрд руб.);

Кластерная инвестиционная платформа (до 100 млрд руб.);

Компенсация % по банковскому кредиту от региона (¾ ключа).

Запуск:

Заключение СПИК, ОФСЕТ;

Закупки у МСП в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ;

Поддержка экспорта;

Набор, подготовка кадров

Помощь в промышленной кооперации

Меры поддержки МСП

Субсидия «Модернизация» и «Лизинг»

До 50% произведенных и подтвержденных затрат при приобретении в собственность оборудования, но не более 5 млн. рублей.

До 50% от первоначального взноса (аванса), предусмотренного договором лизинга оборудования, но не более 5 млн. рублей.

Субсидия промышленным предприятиям на приобретенное оборудование

До 50% произведенных и подтвержденных затрат, но не более 20 млн. рублей на одного получателя.

Субсидии «Франшизы»

Не более 50% произведенных и подтвержденных затрат до 2 млн. рублей (для франшиз, заключенных правообладателями/лицензиарами, зарегистрированными в Московской области);

Не более 50% произведенных и подтвержденных затрат до 1 млн рублей (для франшиз, заключенных правообладателями/лицензиарами, зарегистрированными не в Московской области).

Субсидии «Маркетплейсы»

До 50% произведенных и подтвержденных затрат, но не более 500 тыс. рублей на одного получателя.

Фонд микрофинансирования МО

Размер займа: до 5 млн рублей

Ставка:

от 2% для соц. предпринимателей, участников СВО и отдаленных г. о.

от 10% до 12% для приоритетных направлений

Срок займа: до 3 лет

Гарантийный фонд МО

Размер поручительства: до 50 млн рублей.

Ставка вознаграждения:

0,5% для приоритетных предприятий

0,75% для предприятий в сфере услуг и торговли

Срок поручительства: до 10 лет

Узнать подробную информацию обо всех мерах поддержки, а также подать заявки можно на Инвестиционном портале Московской области.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, что считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.