В Подмосковье на оформление карт болельщика поступило более 14,3 тыс заявлений

В конце 2021 года Госдума приняла поправки в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части внедрения системы идентификации зрителей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Оформить заявление на карту болельщика стало возможным в Подмосковье с 2022 года. Спустя время алгоритм действий не сильно изменился — для этого необходимо в личном кабинете на портале госуслуг заполнить анкету и загрузить фотографию. После — подтвердить данные любым из представленных способов.

«В Московской области на оформление карт болельщика поступило свыше 14,3 тысячи заявлений. Это удобный цифровой сервис, значительно упрощает посещение спортивных матчей — не нужен билет, вместо него у вас будет QR-код — уникальный на каждое соревнование», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

Он добавил, что на детей также необходимо оформлять отдельные карты — но личность их через МФЦ подтверждать необязательно при условии, что все данные на младших членов семьи заведены на госуслугах.

На какие матчи сезона 2024/2025 нужна карта болельщика — можно узнать на портале госуслуг.

Карта болельщика дает возможность: купить билеты на матчи; передать билеты друзьям.

Чтобы получить карту онлайн, нужно заполнить анкету на госуслугах и выбрать способ подтверждения личности: с помощью действующего загранпаспорта на 10 лет — потребуется телефон с модулем NFC и приложение «Госуслуги карта болельщика»; с помощью биометрии, зарегистрированной в единой биометрической системе; в МФЦ — понадобится документ, удостоверяющий личность.

Для подачи заявления нужны: данные документа, удостоверяющего личность; фото.

После проверки заявления и подтверждения личности карта будет доступна в личном кабинете на портале.

Карта нужна при покупке билета или абонемента, после чего также в лично кабинете госуслуг сформируется специальный QR-код — его и нужно показать при входе на стадион.

Возможно передать билет другому человеку. Сделать это можно через госуслуги. Главное при этом, чтобы у второго человека тоже была карта болельщика. Для этого необходимо перейти в раздел с билетами, выбрать нужный и нажать «Сменить владельца». Абонемент на матчи передать нельзя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.