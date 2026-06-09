В Подмосковье КПРФ начала подготовку к выборам в облдуму 2026 года

Бюро Московского областного отделения КПРФ 8 июня приняло решение о созыве пленума и обсудило выдвижение кандидатов на выборы в Мособлдуму и Госдуму. В заседании участвовал зампредседателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов, сообщает пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной думе.

В заседании бюро Московского областного отделения КПРФ принял участие секретарь МК КПРФ, зампредседателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов. Участники приняли решение о созыве Пленума комитета областного отделения партии.

«Начался один из главных этапов предвыборной кампании сентября 2026 года. На предстоящем Пленуме областной организации подмосковные коммунисты примут решение о созыве III этапа Конференции МК КПРФ. На ней мы выдвинем кандидатов в депутаты Московской областной Думы по 25 одномандатным округам и кандидатов по единому избирательному округу», — отметил Александр Наумов.

Кроме того, на бюро обсудили и рекомендовали для выдвижения на предстоящем съезде КПРФ кандидатов от МК КПРФ в депутаты Государственной Думы по 12 одномандатным округам и Московской областной региональной группе.

«Рекомендуемые от МК КПРФ кандидаты получили поддержку на организованной по инициативе партии платформе „Народный кандидат КПРФ“. Их кандидатуры были обсуждены городскими и первичными партийными организациями подмосковного обкома партии, в трудовых коллективах. Мы предлагаем кандидатов, готовых достойно защищать интересы Родины и народа», — подчеркнул Александр Наумов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал «Госуслуги», соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.