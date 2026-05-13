В Подмосковье к проекту «ПолитСтарт» присоединились 600 человек

Около 600 жителей Московской области стали участниками кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтарт» в 2026 году. Программа помогает начинающим политикам получить знания и практический опыт перед выборами в Госдуму и Мособлдуму, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Кадровый проект «ПолитСтарт» работает девять лет и за это время объединил более 30 тыс. человек. В этом году в Московской области к нему присоединились почти 600 участников. Наиболее результативные из них пройдут обучение в Высшей партийной школе «Единой России».

Участники уже завершили теоретический курс, где изучили правовые основы, стратегию избирательной кампании и отработали навыки ведения дебатов. Сейчас начинается этап наставничества.

«Приступаем к одному из самых сложных и интересных этапов учебы – работе с наставниками. Участники посетят заседания фракции и совета депутатов, проведут рабочие встречи с избирателями, а также выезды на важные объекты округа, в том числе строящиеся школы или поликлиники. Будущему политику помогут составить индивидуальную „дорожную карту“ с основными шагами, начиная с выдвижения кандидатуры на выборы», — пояснил депутат Госдумы, координатор проекта Александр Толмачев.

Наставниками выступают депутаты Госдумы и Мособлдумы, руководители региональных и местных отделений партии, а также известные спортсмены, артисты и участники специальной военной операции. По словам Толмачева, он также курирует одного из участников.

«После такой практики участник „ПолитСтарта“ по-настоящему готов представлять интересы своих земляков в советах депутатов и парламентах», — заключил депутат.

Осенью в Московской области пройдут выборы в Государственную думу и Московскую областную думу. Кандидатов от партии определят по итогам предварительного голосования, которое состоится с 25 по 31 мая на сайте PG.ER.RU. Заявки на участие подали более 880 человек, из них 18% — действующие депутаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что прошедший в Красногорске форум муниципальных депутатов, который организовало областное отделение «Единой России», был важным и содержательным.

«Считаю важным заметить проведение с участием секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» (Владимира Якушева — ред.) большого мероприятия — форума муниципальных, региональных, федеральных представительных органов власти, наших депутатов. Считаю, что это было, Игорь Юрьевич (Брынцалов, секретарь регионального отделения ЕР, председатель Мособлдумы — ред.), очень важное содержательное мероприятие», — сказал Андрей Воробьев.