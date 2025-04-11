В Подмосковье до конца года завершат строительство 21 объекта здравоохранения

Ежегодно в Московской области закупают современное оборудование, готовят квалифицированные медицинские кадры, открываются новые и ремонтируются старые объекты здравоохранения. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов , только в этом году на стадии проектирования и строительства в регионе находятся 30 объектов здравоохранения, из них 21 объект планируется сдать уже до конца года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В 2025 году в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на строительство объектов здравоохранения запланировано направить более 38 млрд. рублей, из которых свыше 28,2 млрд. рублей — из регионального бюджета. Также в муниципалитетах продолжается развитие первичного звена здравоохранения за счет средств инвесторов», — рассказал Брынцалов.

Так, в апреле открылась женская консультация в городе Видное. В рамках рабочего визита Игорь Брынцалов вместе с главой городского округа Ленинский Станиславом Каторовым пообщался с персоналом и оценил новое медучреждение для местных жителей, в частности ЖК «Зеленые аллеи».

«Современное и уютное медучреждение находится на первом этаже жилого дома и рассчитано на 46 посещений в смену. Здесь женщины могут получить необходимые виды диагностики и лечения, подготовиться к рождению ребенка и наблюдаться во время беременности. Их принимают 6 участковых врачей акушеров-гинекологов, а также узкие специалисты: терапевт, офтальмолог и психолог. В женской консультации работает УЗИ-кабинет и дневной стационар. Есть своя школа будущих родителей», — отметил Брынцалов.

Также спикер регионального парламента отметил, что по итогам 2024 года Московская область заняла 2 место в ЦФО по рождаемости. В прошлом году на свет в регионе появились более 69 тысяч малышей.

«Повышение рождаемости является приоритетной общенациональной задачей для России — об этом неоднократно заявлял наш Президент и мы продолжаем делать все, чтобы жительницы Подмосковья дарили миру новую жизнь и знали, что на этом пути их всегда поддержат. В рамках нового нацпроекта «Семья» мы оснастим наши перинатальные центры и МОНИИАГ новейшим оборудованием, откроем центры репродуктивного здоровья. Также в планах — строительство нового корпуса Видновского перинатального центра. Ежегодно сюда обращаются порядка 15 тысяч женщин, а желающих еще больше», — подытожил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.