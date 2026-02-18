сегодня в 16:50

В Подмосковье действует 140 студенческих отрядов с поддержкой регионального закона

В Московской области насчитывается 140 студенческих отрядов, объединяющих более 7 500 участников. В регионе принят закон о поддержке движения, что расширяет возможности для молодежи, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Мособлдуме прошел круглый стол, посвященный роли студенческих отрядов в бизнес-экосистеме и вопросам сотрудничества. Мероприятие приурочили ко Дню российских студенческих отрядов.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию Линара Самединова отметила, что в Подмосковье действует 140 студенческих отрядов, а движение получает законодательную поддержку. Это открывает новые перспективы для молодежи региона.

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев рассказал о федеральных законах, поддерживающих студенческие отряды. Среди них — закон о молодежной политике, сохранение социальных доплат к пенсии для работающих студентов, изменения в Трудовой кодекс, позволяющие подросткам работать летом, и упрощение трудоустройства с 14 лет с согласия родителей.

Толмачев добавил, что с 2023 года работодатели, принимающие студентов, пользуются пониженными страховыми взносами — 7,6%. Это позволяет предприятиям экономить средства и направлять их на развитие студенческих отрядов.

Анастасия Малянова из организации «Российские Студенческие Отряды» отметила, что в 33 регионах, включая Московскую область, действуют законы о поддержке студотрядов. Студенты получают профессиональные навыки, участвуют в проектах и помогают государству.

В рамках совместного проекта с «Камазом» с марта по декабрь 2025 года 4140 студентов прошли практику, 10 из них трудоустроились на постоянную работу. В 2024 и 2025 годах профобучение прошли более 2000 студентов.

Руководитель регионального отделения Павел Ковалев сообщил, что в Подмосковье более 7500 участников движения и 49 партнеров среди образовательных учреждений. Ежегодно проводится свыше 50 мероприятий, а 3000 студентов обучаются за счет субсидий.

Среди проблем Ковалев выделил недостаток проектов для трудоустройства несовершеннолетних и отсутствие единого механизма взаимодействия между образовательными организациями, студотрядами и работодателями.

Сергей Песков из торгово-промышленной палаты подчеркнул необходимость привлечения кадрового бизнеса для решения вопросов трудоустройства молодежи.

Светлана Скородумова из центра занятости отметила, что большинство работодателей — муниципальные учреждения, а бизнес пока неохотно принимает студентов. За лето в регионе трудоустраивается до 24 тысяч подростков.

Заместитель министра сельского хозяйства Людмила Лисятникова рассказала о федеральном проекте «Кадры АПК», в рамках которого в прошлом году 700 студентов прошли практику на предприятиях агропромышленного комплекса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.