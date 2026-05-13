В Подмосковье более 1,6 тыс магазинов лишились лицензии на алкоголь

В Московской области свыше 1,6 тысячи магазинов прекратили продажу алкоголя после введения новых ограничений для торговых точек в многоквартирных домах. Закон действует с 1 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

С 1 сентября 2025 года розничную лицензию на продажу алкоголя могут получить только магазины, вход в которые расположен со стороны улицы и не дальше 30 метров от края дороги. Торговым точкам с выходом во двор, в том числе к детским площадкам, лицензии не выдают. За время действия закона продажу спиртного прекратили более 1,6 тысячи объектов.

«Комплекс законодательных мер по ограничению продажи спиртного мы приняли в первую очередь как ответ на запрос жителей. Люди устали от шумных компаний под окнами, от круглосуточных объектов с алкоголем, замаскированных под кафе, от тревоги за детей, которые гуляют рядом с такими заведениями», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

С 1 сентября также действует запрет на продажу алкоголя в общепите, расположенном в МКД, с 23:00 до 8:00. Исключение сделано для ресторанов. С 1 марта 2026 года в заведениях общепита с входом во двор спиртное можно будет продавать только с 13:00 до 15:00.

Для магазинов в МКД с входом во двор продажа алкоголя полностью запрещена. Если вход расположен со стороны дороги или в пристройке и находится не дальше 30 метров от проезжей части, торговля разрешена с 8:00 до 23:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

