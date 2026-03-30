В Подмосковье 544 семьи получили выплату за третьего ребенка

Мособлдума продлила на 2026 год единовременную выплату для молодых многодетных семей. По данным регионального парламента, за текущий год ее уже оформили 544 семьи, тогда как в 2025 году поддержкой воспользовались почти 3 тыс. семей.

«Единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей могут получить в этом году семьи до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка. За 2026 год ее уже получили 544 молодые семьи Подмосковья, за 2025 год мерой поддержки воспользовалось почти 3 тысячи семей», — уточнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что выплата помогает родителям оперативно решать бытовые вопросы — от покупки необходимых вещей до улучшения жилищных условий. По его словам, меры поддержки многодетных семей в регионе продолжают совершенствовать с учетом обращений жителей.

Право на выплату имеют родители — граждане РФ до 35 лет включительно, состоящие в зарегистрированном браке, либо единственный родитель того же возраста. Один из родителей должен иметь место жительства в Московской области. Подать заявление можно через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.