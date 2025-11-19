В Подмосковье 4,4 млрд руб хотят выделить на поддержку сельхозтоваропроизводителей

В Московской области порядка 1,5 тыс. сельхозтоваропроизводителей и около 800 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). На них трудятся 27 тыс. человек. Как отметил председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян , данная категория бизнеса является важным звеном, как для развития агропромышленного комплекса (АПК), так и развития экономики региона в целом. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Агробизнес важно поддерживать, в том числе финансово. Ежегодно мы выделяем на это средства. Этот год не исключение. Сейчас Мособлдума ведет работу над проектом бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Только из областного бюджета планируем выделить порядка 4,4 млрд рублей», — рассказал Сергей Керселян.

Также депутат отметил, что еще около 1,3 млрд рублей планируется выделить из федерального бюджета. Общая сумма поддержки сельхозтоваропроизводителей может составить 5,7 млрд рублей.

Деньги идут, например, на грант «Агростартап» для начинающих фермеров — это более 42 млн рублей. Также на поддержку семейных ферм — около 120 млн рублей, а на развитие сельского туризма — 38 млн рублей.

«В Московской области действует порядка 30 мер поддержки. С начала года в регионе ими воспользовались уже 190 получателей. В 2026 году планируем, что число получателей вырастет до 300», — отметил парламентарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.