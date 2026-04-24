В Подмосковье 10 тыс человек получат выплату к 26 апреля

Единовременную выплату ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 26 апреля получат около 10 тысяч жителей Подмосковья. Поддержка предусмотрена для граждан, пострадавших от воздействия радиации и получающих пенсию, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

26 апреля отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В Подмосковье проживают ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, члены их семей и другие граждане, пострадавшие от воздействия радиации. Для них на региональном уровне действуют дополнительные меры поддержки.

«Это день, когда мы склоняем головы перед подвигом тех, кто принял на себя удар стихии в 1986 году. Чернобыль — это крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества, последствия которой мы ощущаем до сих пор. Но самое главное — это история о людях. О пожарных, военных, инженерах, врачах, которые шагнули в пекло, прекрасно понимая, какой ценой дается каждая минута работы над разрушенным реактором», — сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ко Дню памяти в 2026 году предусмотрена единовременная выплата гражданам, пострадавшим вследствие воздействия радиации и получающим пенсию. Ее получат порядка 10 тысяч человек. Также отдельные категории жителей, имевшие право на бесплатный проезд до 1 января 2005 года, могут пользоваться бесплатным проездом в транспорте Московской области, Москве и метро по социальной карте жителя Московской области.

Кроме того, предусмотрена ежегодная материальная помощь и компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Оформить меры поддержки можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доплаты для пенсии ввели в Подмосковье для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.

«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.