В Мособлдуме рассмотрят законопроект о допвыплатах чемпионам Паралимпийских игр слепых

Мособлдума на одном из ближайших заседаний планирует рассмотреть законопроект, которым будут предусмотрены дополнительные выплаты чемпионам Паралимпийских, Сурдлимпийских и Всемирных игр слепых. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В Подмосковье мы уже поддерживаем чемпионов Олимпийских игр — они получают ежемесячную выплату в размере 14 500 рублей. Это наша благодарность за их триумфы, за радость, которую они дарят всей России. Но, к сожалению, их коллеги — паралимпийцы и сурдлимпийцы — пока остаются за рамками этой поддержки. Поэтому Мособлдума планирует рассмотреть законопроект, который исправит эту ситуацию. Мы предлагаем включить чемпионов Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих и Сурдлимпийских игр в перечень получателей дополнительного ежемесячного пенсионного обеспечения в размере 14 500 рублей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

На днях глава государства поручил повысить выплаты паралимпийцам, сурдлимпийцам за победы в международных соревнованиях.

«Вклад паралимпийцев в спортивную славу Подмосковья и всей России ничуть не меньше, а порой даже значительнее, чем вклад олимпийцев. Ведь они не просто соревнуются — они преодолевают себя каждый день. Их победы — это триумф человеческого духа, пример невероятной стойкости и целеустремленности для миллионов людей», — добавил спикер Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.