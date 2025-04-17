В Мособлдуме рассказали об экоакциях, посвященных празднованию 80-летия Победы

Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии провел расширенное заседание, в ходе которого обсудил роль природоохранных акций в формировании экологической культуры и патриотизма. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Владимир Шапкин напомнил, что в 2024 году Мособлдумой был принят закон об экологическом образовании, просвещении, формировании экологической культуры в Московской области. «2025 год для нас особенный: это Год защитника Отечества, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С этим связаны многие мероприятия и акции, которые проводятся в этом году».

Подробнее об акциях, которые были озвучены в рамках заседания.

«Дерево — символ Победы»

В рамках акции предлагается посвятить посаженое дерево ветерану и увековечить этот символический жест памяти, например, установив именную табличку, прикрепив плашку с именем ветерана в ареоле дерева или повесив на ветку еще молодого дерева обозначающую табличку.

Владимир Шапкин рассказал о деревьях, имеющих отношение к исторической памяти. Например, тополь, переживший Сталинградскую битву, стал символом стойкости и мужества. Береза олицетворяет память о погибших героях — эта тема широко отражена в литературе.

Еще одним символом Победы является дуб — он олицетворяет несгибаемую стойкость воинов. Яблоня также ассоциируется с победой. В 1950-х годах по всей стране высаживали сады Победы из яблонь.

Кедры — еще один символ живой памяти. Туи, вечнозеленые деревья, часто встречаются у мемориалов, особенно в южных регионах. Рябина также высаживается в память о павших — многие монументы окружены этими деревьями.

Сирень — традиционный символ Победы. В конце мая и начале июня, когда проходили первые парады, города утопали в ее цвету.

Ель — еще один важный символ. Во время войны Новый год отмечали и в тылу, и на фронте, а ель стала неотъемлемой частью праздника. Сегодня у многих мемориалов высажены голубые ели.

«Учитывая значимость этих акций, мы рекомендуем муниципалитетам провести экологические мероприятия в дни празднования 80-летия Победы. Это объединит экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Уверен, такие инициативы уже включены в планы многих городов», — сказал Владимир Шапкин.

«Сад памяти»

Цель акции — высадить 27 миллионов деревьев по всей стране в память о погибших в Великой Отечественной войне. В Московской области мероприятия пройдут с 15 апреля по 30 мая.

На центральных площадках с 1 по 10 мая планируется высадить деревья высотой 2-3 метра — всего около 6 тысяч саженцев.

На лесных площадках акция пройдет 7 мая — на 14 площадках запланировано высадить 43 тыс. сеянцев.

На муниципальных площадках с 15 апреля по 30 мая планируется посадить 17,5 тыс. деревьев и кустарников. Определено 456 площадок.

Жители могут выбрать любую площадку на сайте акции, зарегистрироваться и принять участие в посадке.

Федеральный конкурс «Дети. Экология. Будущее»

Акция ориентирована на младших школьников и сочетает экологическое просвещение с патриотическим воспитанием.

Участникам предлагается художественно осмыслить примеры спасения природы и животных во время Великой Отечественной войны. Для этого нужно найти такие исторические факты и выполнить рисунки на эту тему.

Конкурс проходит с 10 апреля по 1 июня, награждение победителей пройдет с 5 по 30 июня.

Акция «Я помню»

Школьникам предложено выбрать памятник в своём городе, изучить его историю и привести его в порядок. А 5 мая организовать у памятника Вахту Памяти и торжественный митинг.

Акция «Цветущая школа»

Ученикам предлагается обустроить территорию школы, разработать совместный проект клумб, посвященных празднованию Дня Победы совместно с классным руководителем, согласовать его с директором школы.

Школьники 5-8, 10 классов совместно придумывают проект клумбы и заранее готовят площадку. А школьники 1-4 классов под руководством наставников высадят растения в выбранные места.

Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту»

С 18 по 27 апреля на территории всей России, включая Московскую область, пройдет неделя экологических субботников «Мы за чистоту».

Московская область уже лидирует по количеству заявленных точек проведения — их более 60. Регистрация продолжается на платформе «Добро.РФ». Субботники будут проводиться в памятных местах, связанных с военной историей региона.

26 апреля запланирован крупный региональный субботник на Перемиловской высоте в Дмитрове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.