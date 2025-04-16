В Мособлдуме прошло заседание по вопросам сохранения объектов культурного наследия

В Мособлдуме прошло заседание рабочей группы по вопросам сохранения, содержания, использования и популяризации объектов культурного наследия, переданных в аренду или собственность, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как отметил заместитель председателя Мособлдумы и руководитель рабочей группы Олег Рожнов, группа была создана шесть лет назад и собирается дважды в год. В рабочей группе состоят собственники и арендаторы ОКН, депутаты Мособлдумы и представители профильных министерств.

«Это рабочий механизм, который доказал свою эффективность. Мы решаем насущные вопросы, связанные с землей, собственностью, подключением электричества и газа, установкой шумозащитных экранов, а также урегулированием спорных ситуаций. По сути, это инструмент поддержки тех, кто вкладывает средства в культурное наследие Подмосковья», — подчеркнул Олег Рожнов.

Одна из усадеб, о которых шла речь в ходе заседания — усадьба «Любаново». Сохранившееся здание усадьбы было построено в начале XIX века Карлом Шлиппе. Во время Великой Отечественной войны в Наро-Фоминске шли тяжелые бои, там проходила линия фронта. В те годы были утрачены храмы, которые располагались возле усадьбы, однако само здание уцелело.

После войны в усадьбе сначала жили люди, потом там размещался дом культуры. Затем это была библиотека, одно время находилась школа. Таким образом, здание всё время поддерживалось в относительно хорошем состоянии.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова рассказала, что в 2016 году «Любаново» было включено в программу «Усадьбы Подмосковья». По конкурсу был определен арендатор, который должен был заниматься реставрацией и восстановлением, но в 2022 году договор был расторгнут.

«Сейчас мы готовим все необходимые документы. Мы хотим выставить усадьбу на конкурс и торги, чтобы найти нового арендатора для ее восстановления. У этого места действительно большой потенциал», — отметила Наталья Трофимова.

«Что касается возможных направлений развития — здесь можно рассматривать разные варианты. Можно восстановить усадьбу как дворянское гнездо и сделать там музей или место для проведения свадебных церемоний. Другой вариант — восстановить главный дом и построить рядом гостиничный комплекс. Также можно организовать в усадьбе выставочный центр. Мы хотели бы включить ее, например, в однодневный туристический маршрут: Наро-Фоминск — Любаново — Верея. Такой маршрут был бы интересен как жителям Подмосковья, так и гостям нашего региона», — подчеркнула замглавы.

В рамках заседания обсуждались и перспективы в рамках законодательного регулирования. Начальник Главного управления культурного наследия Московской области Юрий Гриднев рассказал о закинициативах, над которыми в настоящее время работает ведомство. Законопроектами предлагается внести изменения в федеральное и региональное законодательство.

Суть первой закинициативы: пользователь, вложивший средства

в реставрацию объекта культурного наследия, получит право выкупить его за 1 рубль. «Речь идет о ситуациях, когда пользователи, приобретшие объекты на торгах и вложившие в них значительные средства, фактически не имеют возможности окупить свои инвестиции», — подчеркнул Юрий Гриднев.

Еще одной закинициативой предложено расширение видов разрешенного использования земель. То есть не только для музейной деятельности, но и в рекреационных и иных целях.

Третья закинициатива предусматривает возможность разделения крупных земельных участков под объектами культурного наследия. Сейчас некоторые территории слишком велики, что затрудняет их хозяйственное использование, даже если часть земли не относится к охраняемым объектам.

Как подчеркнул Олег Рожнов, все три закинициативы необходимы, чтобы эффективнее и проще вводить в хозяйственный оборот объекты культурного наследия, находить инвесторов.

Председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова подчеркнула, что Комитет совместно с профильными ведомствами уже прорабатывает предложенные изменения в законодательство.

«Наши депутаты Государственной думы поддержали эти предложения, готовы сопроводить их рассмотрение в комитетах ГосДумы. Задача Московской областной Думы совместно с Правительством региона выйти с проработанными проектами закона. Важно отметить, что все три предлагаемых изменения действительно крайне актуальны для арендаторов и собственников. Принятие этих инициатив облегчит работу по восстановлению ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии, позволит найти для них потенциального инвестора», — добавила Линара Самединова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.