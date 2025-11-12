В Мособлдуме прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2026 год

В Мособлдуме прошли слушания по проекту бюджета Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документ был принят к рассмотрению 30 октября, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Планируем, что доходы бюджета в 2026 году составят порядка 1,3 трлн. рублей. Это дает нам возможность поддерживать социальную сферу и бизнес. Одно не развивается без другого. Поэтому помимо решения задач на земле — где-то это строительство школы, где-то ремонт поликлиники, мы продолжаем создавать условия для предпринимательства, привлечения инвестиций. Отдельное внимание будет уделено помощи участникам спецоперации, семьям с детьми, пенсионерам и всем, кто в ней нуждается. Это неизменный приоритет для нас», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов отметил, что следить за работой и передавать свои замечания могли все желающие. Для тех, кто не смог присутствовать в зале, велась онлайн-трансляция, вопросы можно было задать на «горячей линии», а также в социальных сетях.

Основные параметры бюджета

Министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков привел данные об основных параметрах бюджета Подмосковья в 2025 году:

Доходы — 1,3 трлн. рублей;

Расходы — почти 1,4 трлн рублей.

«На 12 млрд. рублей увеличиваются расходы по госпрограмме „Образование Подмосковья“. Это связано с ранее принятыми решениями по росту зарплаты педагогов. Порядка 43 млрд. рублей запланировано в следующем году на модернизацию системы теплоснабжения», — рассказал Дмитрий Прянчиков.

Так, в 2026 году запланировано к вводу:

146 котельных;

67 ЦТП;

180 км сетей.

«Пик реализации программы пришелся на 2025 год. Но, в 2026 году мы будем продолжать. На модернизацию водоснабжения и водоотведения планируется направить 50 млрд. рублей. Из них 23 млрд. рублей — на самые крупные инфраструктурные объекты — на очистные сооружения», — рассказал Дмитрий Прянчиков.

Также он отмети, что в следующем году продолжится расселение аварийного фонда.

«Сейчас ведется работа по домам, которые были признаны аварийными с 2017 по 2025 год. Всего запланировано финансирование на 2026 год свыше 27 млрд. рублей для расселения 177 тысяч кв. м жилья. По расселяемой площади у нас в топ-5 вошли городские округа: Щелково, Жуковский, Ступино, Подольск, Талдомский», — отметил министр.

Развитие экономики и предпринимательства Подмосковья

Екатерина Зиновьева, заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области, основными целями и задачами на 2026 год назвала: новые инвестиции, рабочие места и налоги в бюджет.

«Хочу остановиться на важных цифрах. Объем инвестиций в основной капитал в 2025 году планируется перешагнуть в 2 трлн. рублей. Темп роста говорит о том, что это возможно. И еще одна цифра — рост объемов производства. К 2027 году планируем перешагнуть планку в 10 трлн. рублей. Естественно все это невозможно без мер поддержки, которые Правительство оказывает бизнесу. Все основные направления финансирования мы сохраняем», — отметила Екатерина Зиновьева.

Так, порядка 7,2 млрд. рублей планируется направить в 2026 году на обеспечение готовой инфраструктуры для инвесторов. Московская область является лидером по количеству и эффективности индустриальных парков и особых экономических зон.

«В регионе насчитывается 75 индустриальных парков, 19 промышленных технопарков, 6 особых экономических зон (ОЭЗ). Это 100 точек с готовой инфраструктурой. Кроме этого, планируется запустить 8 государственных индустриальных парков. Они будут реализоваться по формату „все включено“ — это готовая инфраструктура, условия проживания для сотрудников, готовые производственные блоки, профильные колледжи» — добавила зампредседателя правительства.

Что касается инвестпроектов, то в Московской области их реализуется порядка 1,8 тыс. Из них свыше 1,2 тыс. проектов предусматривают новое строительство.

«Общий объем инвестиций запланирован в размере свыше 3 трлн. рублей. Планируется создать около 420 тыс. рабочих мест. Кроме этого, на сопровождении находятся 454 проекта импортозамещения. Уже реализовано 238 проектов. Также мы планируем поддерживать развитие робототехники. Это новое направление, которое запускается в этом году. В Подмосковье будем привлекать компании, которые производят различную роботизированную технику», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Так, в Подмосковье запущена программа поддержки, которая предусматривает субсидию в размере 20% затрат предприятий на строительство новых производственных мощностей. Также предусмотрена льготная аренда — компании могут разместиться на готовых площадках и получить льготную арендную ставку, в том числе на площадках государственных индустриальных парков.

«Еще у нас предусмотрены новые региональные стимулирующие меры для тех, кто приобретает и устанавливает роботов на заводах и производствах. Это инвестиционные налоговые вычеты и льготы по налогу на имущество», — подытожила Екатерина Зиновьева.

Благоустройство

Заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что в 2026 году в Подмосковье запланировано благоустроить 77 объектов, это:

21 пешеходная зона;

17 парков;

13 скверов;

9 лесопарков;

9 набережных;

6 стел;

2 веломаршрута.

«По 40 объектам работы уже начались. В следующем году среди важных объектов — Центральный парк в Щелково, историческая часть города Истры, Проспект Победы в Ступино, реновация центральной площади и набережной пруда в Одинцово. Кроме этого, дополнительно запланировано благоустроить 56 малых скверов», — отметил министр.

Образование

Ингрид Пильдес, министр образования Московской области, на публичных слушаниях озвучила, что в 2026 году на сферу образование запланировано порядка 216 млрд. рублей, из которых 10 млрд. рублей из федерального бюджета.

«Основные статьи расходов, как и прежде — это рост численности обучающихся, повышение оплаты труда при переходе на новую систему с 1 сентября 2025 года. И здесь мы видим рост на 8%. Также на 17% у нас вырастет финансирование на питание учащихся и компенсацию родительской платы», — рассказала министр.

Также она отметила, что в регионе запланирован рост зарплат педагогов. Фонд оплаты труда воспитателей вырастет на 5%, а фонд оплаты труда для педагогов в школах увеличивается на 12%.

Социальные меры поддержки

Андрей Кирюхин, министр социального развития Московской области, отметил, что в регионе свыше 3,1 млн. получателей соцподержки. В 2026 года на социальную поддержку планируется выделить порядка 137 млн. рублей.

«Порядка 43,3 млрд. рублей предусмотрено на соцподдержку семей с детьми. На 2 млрд. рублей увеличится финансирование универсального пособия семьям, по сравнению с 2025 годом, и составит 32,6 млрд. рублей. Пособие выплачивается на 430 тыс. детей. Также среди основных мер — выплаты при рождении и выплаты на питание», — рассказал министр.

По словам Андрея Кирюхина, свыше 6,6 млрд. рублей предусмотрено в 2026 году на меры соцподдержки многодетных семей. Деньги пойдут, в том числе, на компенсацию ЖКУ, бесплатный проезд, выплаты на школьную форму.

Порядка 30 млрд. рублей предусмотрено в 2026 году на предоставление мер соцподдержки участникам СВО.

«В этом году появились новые меры: выплата 500 тыс. рублей взамен земельного участка, такой мерой воспользовались 2 тыс. получателей, и компенсация услуг такси. Для участников СВО также предусмотрена реабилитация. С 1 октября этого года в Подмосковье как раз открылся новый центр на базе Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации „Коломенский“ в Озерах. Мощность центра составляет 100 мест», — отметил министр.

Здравоохранение

Андрей Раздорский, заместитель министра здравоохранения Московской области, рассказал, что в 2026 году на сферу планируется направить порядка 183,4 млрд. рублей, из которых свыше 176,8 млрд. рублей из бюджета Подмосковья.

«Например, на лекарства и расходные материалы планируем направить порядка 38,8 млрд. рублей, на оборудование — свыше 15,6 млрд. рублей», — рассказал министр.

«Поступили десятки предложений, все они будут тщательно проанализированы и учтены при дальнейшей работе над бюджетом. Нам важно убедиться, что документ отвечает ожиданиям жителей. Обратная связь через публичные слушания и другие форматы взаимодействия помогает это сделать», — сказал Игорь Брынцалов.

Следующий этап — это рассмотрение проекта бюджета на заседании регионального парламента во втором чтении.