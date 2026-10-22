В Мособлдуме обсудили усиление контроля за продажей вейпов

Депутаты, представители ведомств, бизнеса и родительского сообщества обсудили регулирование оборота вейпов на круглом столе в Мособлдуме. Предложения планируют проработать совместно с Москвой, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Заместитель председателя Мособлдумы Линара Самединова сообщила, что профильный комитет подготовит свод предложений по регулированию оборота вейпов. Участники встречи признали действующие меры недостаточными.

Председатель профильного комитета Александр Толмачев рассказал о принятой федеральной норме: она предусматривает лицензирование торговли табачной и никотинсодержащей продукцией и право регионов запретить продажу вейпов. С 1 октября 2026 года оптовое звено лицензирует Росалкогольтабакконтроль, розничное — региональные власти. С 1 марта 2027 года продажа без лицензии запрещена.

Председатель родительского комитета при министерстве образования региона Анастасия Снегурова предложила ввести ответственность для взрослых, покупающих вейпы несовершеннолетним. Главный внештатный психиатр-нарколог областного Минздрава Виталий Холдин поддержал запрет продаж, отметив рост поражений легких и снижение возраста пациентов с хронической обструктивной болезнью легких.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин предложил запретить продажи в местах детского отдыха, у воды, на религиозных объектах, в учреждениях соцобслуживания и на официальных соревнованиях во время их проведения.

Руководитель межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по ЦФО Юрий Чащин сообщил о 237 решениях по блокировке сайтов с 1 сентября. Представитель Роспотребнадзора Надежда Раева предложила обязать производителей раскрывать состав жидкостей. За девять месяцев 2026 года поступило 363 индикатора риска; проверено более 4 тыс. единиц продукции, нарушения выявлены более чем у тысячи пачек. «Честный знак» зафиксировал свыше 5 млн отклонений.

По данным мониторинга, более 2 тыс. вейп-шопов нарушают запрет торговли ближе 100 метров к учебным заведениям. Рейды движения «Здоровое Отечество» выявили нарушения почти во всех 83 проверенных точках. Бизнес попросил переходный период при введении запрета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев. Новые правила вступят в силу с 1 сентября.