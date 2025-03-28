В Мособлдуме обсудили цифровую трансформацию и внедрение ИИ в соцсфере и медицине

В Мособлдуме состоялась конференция «Трансформация в социальной сфере Московской области. Результаты. Перспективы». Собравшиеся обсудили цифровую трансформацию и внедрение ИИ в соцсфере и медицине, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Открывая конференцию, председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что президент РФ дал поручение до 2030 года провести цифровую трансформацию всех сфер страны.

«Вместе с тем мы не должны забывать, что все преобразования должны самым позитивным образом в первую очередь отразиться на качестве жизни наших жителей. Не случайно губернатор Подмосковья четко обозначил цель: трансформация необходима для того, чтобы достичь перемен и добиться реальных результатов в интересах людей. При этом любые риски для утечки персональной информации должны быть исключены, и должно быть обеспечено безусловное соблюдение прав граждан», — сказал Голубев.

Он добавил, что правительством Московской области утверждена стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления регионом.

«За последние несколько лет Московской области удалось выстроить эффективную систему управления реализацией национальных проектов на новых принципах, на основе больших массивов данных и современных цифровых технологий, что позволило повысить качество и результативность работы, контролировать риски, опираясь на обратную связь с жителями. Подмосковье по праву входит в число лидеров субъектов Российской Федерации по уровню цифровой зрелости», — подчеркнул Андрей Голубев.

В настоящее время в Московской области происходит масштабная цифровая трансформация госуслуг.

«Значительным достижением стало внедрение 7 цифровых ассистентов, включая роботов Светлану и Женю, которые заменили работу 900 сотрудников в различных сферах, от здравоохранения до многофункциональных центров. Автоматизированные системы эффективно помогают проводить проверку документов при оказании государственных услуг. Социальный блок Подмосковья — лидер в регионе по трансформации», — сказал председатель Комитета.

«Отмечу, что Московская областная Дума, как законодательный орган и наш профильный комитет в частности, активно работает над законодательным обеспечением этого лидерства. Приняты необходимые изменения в законодательстве Московской области в части перехода на выдачу жилищного сертификата для детей-сирот, трансформации систем органов ЗАГС, создании семейных центров и многом другом», — добавил Андрей Голубев.

Социальная сфера

Заместитель министра социального развития Московской области Сергей Гордеев рассказал о цифровой трансформации в социальной сфере.

«Всего в нашей сфере реализуется 59 проектов, из которых 39 уже завершены, а 20 находятся в стадии внедрения. Это динамичный процесс: появляются новые идеи, часть из них мы прорабатываем, часть — отсеиваем, а наиболее перспективные развиваем в полноценные проекты», — рассказал Сергей Гордеев.

Что изменилось в системе ЗАГС

Ранее в Московской области существовал отдельный исполнительный орган — Управление ЗАГС, отвечавшее за регистрацию браков, выдачу свидетельств и другие услуги. В его структуре было 45 территориальных подразделений, куда граждане обращались напрямую.

С середины прошлого года начата трансформация этой системы:

Переданы полномочия министерству социального развития.

Сохранены все 45 отделений ЗАГС, но они интегрированы с МФЦ. Теперь граждане могут получать услуги ЗАГС в любом из 67 многофункциональных центров.

Часть функций (например, регистрация смерти) полностью передана специалистам МФЦ, что значительно сократило очереди и оптимизировало работу.

Дополнительные нововведения:

В прошлом году добавлена 31 новая площадка для выездных церемоний, сейчас их 58. Порядка 1,6 тыс. пар зарегистрировали брак на выездных площадках.

Теперь брак можно зарегистрировать и в 67 офисах МФЦ: за 2024 год таким образом оформили отношения 3,2 тыс. пар.

Граждане могут выбирать любую публичную площадку для торжества. Вся информация о доступных локациях собрана на специальном портале, где можно:

посмотреть фотографии мест в разные сезоны (весна, лето, осень),

изучить описание и контакты,

узнать о популярности той или иной площадки.

Портал «Свадьба в Подмосковье» посетили свыше 6 тыс. посетителей.

Жилье детям-сиротам

Регион находится в числе лидеров по России по предоставлению жилья детям-сиротам.

«В 2024 году мы перешли от системы аукционов к жилищным сертификатам. Это принципиально новый подход. Раньше сроки по аукциону составляли до 9 месяцев, кроме этого, снято ограничение по городскому округу: если ранее можно было приобрести жилье только в том округе, где ребёнок зарегистрирован, то теперь доступна любая локация в Московской области», — рассказал Сергей Гордеев.

«Теперь ребенок может, например, переехать ближе к Москве, добавить собственные средства и приобрести подходящее жильё. Важно, что это жилье сразу переходит в собственность ребенка, в отличие от аукциона, где оно оставалось муниципальным какое-то время», — добавил замминистра.

Проект реализуется с 2023 года. В первый год сертификатом воспользовались 37% детей. После работы по популяризации программы в 2024 году этот показатель вырос до 83%. Ежегодно квартиры предоставляются примерно 800–900 детям. С 2025 года планируется увеличить охват до 90%.

Гостевые семьи

Внедрена новая форма устройства детей — гостевые семьи. Теперь при изъятии ребенка из семьи или в сложных жизненных ситуациях он размещается не в семейном центре, а в гостевой семье. Эти семьи проходят строгий отбор, обучение и включены в специальный реестр.

Ранее в области было 26 семейных центров. После введения института гостевых семей, количество центров сократилось до 8. Это позволило сэкономить значительные средства, которые направили, в том числе на ежемесячные выплаты гостевым семьям за каждого ребенка.

Цифровизация государственных услуг

«Мы переводим очные услуги в электронный формат, внедряем проактивные заявления. Кроме того, появляются комплексные услуги: теперь вместо нескольких заявлений можно подать одно, введя данные всего один раз», — сказал Сергей Гордеев.

В 2024 году предоставлялось 102 соцуслуги, среди них:

59 электронных

25 проактивных

18 очных

6 комплексных

Искусственный интеллект

«Мы развиваем направление искусственного интеллекта. Например, внедрили систему контроля питания в подведомственные учреждения: проверяем состав блюд и их соответствие меню. Это позволило повысить качество питания».

Также реализован анализ документов. Искусственный интеллект распознает, если приложен неверный документ или у него истек срок действия на момент подачи. Это исключает ситуацию, когда заявитель ждёт несколько дней, а потом узнает об ошибке.

Внедрены автоотказы, что упрощает процесс для граждан. Например, система мгновенно проверяет корректность номера актовой записи о рождении, адреса регистрации и других данных.

Есть сервисы, которые на этапе подачи заявления помогают человеку исправить ошибки и с первого раза получить меру поддержки.

Планы на будущее

Голосовой помощник на горячей линии 122. Сейчас линия часто перегружена, особенно в часы пик. Внедрение ИИ-помощника сократит нагрузку.

Эмоциональный искусственный интеллект. ИИ будет анализировать эмоции и голос специалистов, работающих с приемными семьями. Система будет определять триггеры в поведении детей и опекунов, а также собирать данные из Минобразования (успеваемость, прогулы) и Минздрава (состояние здоровья).

Трансформация сферы здравоохранения

Первый заместитель министра здравоохранения Московской области Алексей Бирюков рассказал о цифровых нововведениях в сфере здравоохранения.

Он отметил, что на сегодняшний день сеть медицинских учреждений включает в себя 115 организаций (юрлиц):

Стационар:

74 стационара

25 роддомов

5 перинатальных центров

Центр охраны материнства и детства

Амбулаторное звено:

425 поликлиник

259 амбулаторий

512 ФАП

Скорая медицинская помощь:

56 подстанций

630 врачей

90 постов

605 бригад

Кроме того, в регионе функционируют 58 специализированных учреждений, оказывающих отдельные виды медицинской помощи и 7 медицинских санаториев.

Ежегодно строятся новые учреждения. В прошлом году открыто 10 объектов: 6 ФАПов, 2 поликлиники в Лобне и Серпухове, подстанция скорой помощи в Ногинске и Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске.

В 2025 году запланировано строительство 28 объектов: 11 поликлиник, 7 ФАПов и 5 подстанций скорой помощи. А также 2 лечебных корпуса и 1 КДЦ. Два объекта уже открыто — подстанция скорой помощи в Мытищах и поликлиника в Хотьково.

За счет внебюджетных источников в прошлом году открыто 4 объекта, а в 2025 году планируется к открытию еще 14.

«Помимо инфраструктуры, важнейшим направлением нашей работы является цифровая трансформация. В прошлом году мы перевели наши системы на отечественное программное обеспечение, что обеспечило независимость и надежность их работы. Также мы завершили переход на единую платформу, объединившую системы поликлиник и стационаров. Теперь врачи имеют доступ к полной истории болезни пациента независимо от места его обращения», — отметил Алексей Бирюков.

В конце прошлого года выполнено подключение к платформе «МосМедИИ» — сервису искусственного интеллекта для распознавания патологий по снимкам. Это позволяет врачам-рентгенологам быстрее проводить описание снимков, а пациентам оперативно получать результаты и необходимое лечение.

Одним из важных проектов стала эффективная загрузка врача. В прошлом году был разработан и утверждён норматив нагрузки, включающий среднее время визита пациента и определенное количество посещений. Работники амбулаторного звена перешли на 39-часовую рабочую неделю. Всё это позволило повысить доступность записи к врачу на 15% и снизить количество жалоб на 24%.

Также важным направлением является электронный документооборот. В прошлом году был утверждён стандарт безбумажной работы в учреждениях, оцифровано более 100 видов документов, а также 9 справок для пациентов, которые были скачаны более 500 тысяч раз. Эта работа будет продолжена, так как она сокращает трудозатраты, упрощает работу врачей и повышает удобство для пациентов.

Для повышения качества работы регистратуры действует система аудио-бейджей. Они автоматически записывает разговоры между пациентом и регистратором. Это позволяет корректировать работу регистратуры. В результате количество жалоб за год снизилось на 6%.

Похожая система, но с другим направлением, — голосовой ввод данных. Врачи диктуют информацию вместо ручного ввода. За прошлый год расширено число учреждений, где доступна эта функция. Все это помогает врачам тратить меньше времени на заполнение документов, делая процесс проще и удобнее, чтобы они могли уделять больше внимания пациентам.

Сейчас идет работа над дальнейшим развитием этой системы, чтобы искусственный интеллект помогал врачам и автоматически вносил данные в структурированном виде.

Большая часть визитов пациентов к врачу заканчивается назначением тех или иных исследований. В прошлом году были оцифрованы все анализаторы в лабораториях, задача — оптимизировать работу лабораторий. Пациенты не заметят изменений, но увидят повышение качества плановых исследований.

Следующий приоритетный проект — телемедицина, позволяющая пациентам получать медицинскую помощь без очного визита. Это касается закрытия больничного, когда человек уже выздоровел, продления рецепта на лекарства — то есть случаев, когда требуется просто очередной визит

Также это относится к получению консультации врача, когда по результатам исследований нужно получить заключение врача о том, все ли в норме.

Сейчас для всех этих процедур необходимо лично посещать больницу, занимать очередь или записываться наравне с пациентами, которым действительно требуется очная медицинская помощь.

«Мы видим, что многие жители хотели бы получать эти услуги в цифровом формате, поэтому будем развивать и масштабировать это направление», — подчеркнул Алексей Бирюков.

«Летом мы планируем запустить новое мобильное приложение для жителей, которое объединит все сервисы здравоохранения, электронные медицинские документы, а также будет включать наши передовые сервисы и решения с использованием искусственного интеллекта для пациентов», — подчеркнул замминистра.

Параллельно идет работа над системами поддержки врачебных решений. Например, в этом году будет внедрена система при выписке льготных лекарств, которая будет предупреждать врача о возможных рисках назначения определённых препаратов, учитывая все предыдущие назначения и рекомендации других специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.