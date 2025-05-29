В Мособлдуме обсудили развитие семейного предпринимательства и креативных индустрий

Мособлдума провела рабочую сессию на тему: «Подмосковный бизнес: актуальные вопросы». Такие рабочие сессии проводятся с 2022 года. Мероприятие прошло в рамках народной программы «Единой России» по поддержке малого и среднего бизнеса и партпроекта «Предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Открывая заседание, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что такие мероприятия позволяют получить обратную связь от бизнес-сообщества.

«Собраны более 260 предложений. Многие из них легли в основу инициатив, направленных на совершенствование существующих мер поддержки предпринимателей», — отметил Брынцалов.

Текущая сессия была посвящена развитию семейного предпринимательства и креативных индустрий.

«Эти направления являются мощным драйвером экономического роста, социальной стабильности и культурного процветания региона. Президент России Владимир Владимирович Путин обозначил четкую цель — повысить долю креативных индустрий в экономике страны практически в два раза — с текущих 3,5% до 6%», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он добавил, что сейчас у нас зарегистрировано порядка 470 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

«И каждый месяц число МСП растет на несколько тысяч. Для того чтобы создавать условия для развития бизнеса, в том числе семейного и креативных индустрий, мы вносим изменения в региональное законодательство», — рассказал спикер Мособлдумы.

Так, с 1 мая 2025 года вступил в силу областной Закон «О развитии креативных индустрий в Московской области». В законе закреплены меры поддержки и развития креативных индустрий. Определен порядок формирования перечня субъектов креативных индустрий в регионе, правила ведения их реестра.

В регионе зарегистрировано порядка 36 тысяч субъектов МСП, работающих в сфере креативных индустрий.

«Что касается семейного предпринимательства, то официальный статус у семейного бизнеса пока не определен в федеральном законодательстве. Чтобы поддержать семьи, которые хотят развивать свое дело, мы разработали региональный закон», — добавил Игорь Брынцалов.

Зампредседателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что Московская область входит в топ-3 в Российской Федерации по количеству предприятий в сфере креативных индустрий. «Конечно, хотелось бы, чтобы этот бизнес вышел на новый, более качественный уровень.

«Это очень важный сегмент бизнеса, ведь он формирует культурный код, создает российские бренды — в том числе и для зарубежного рынка. Поэтому мы хотим максимально помочь в этом направлении. Что касается семейного предпринимательства, само слово говорит за себя — это громкие имена, исторические бренды, фамилии, которые были известны в России раньше и появляются сейчас. В этом и есть смысл: когда внутри семьи передается то, что создали предыдущие поколения», — сказала Екатерина Зиновьева.

Об итогах проведенных рабочих сессий рассказал заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов. По его словам, всего, начиная с 2022 года прошло 5 мероприятий — тематика каждого определялась актуальными на момент их проведения экономическими тенденциями и вызовами.

Так, по итогам первой сессии, которая состоялась 24 марта 2022 года, удалось сформировать перечень перспективных и актуальных предложений по новым мерам поддержки предпринимательства.

В ходе второй, которая прошла 1 ноября 2022 года на площадке Бизнес-инкубатора в Королеве и была посвящена вопросам стимулирования предпринимательской деятельности, были взяты в работу новые предложения представителей бизнес-сообщества.

Третья рабочая сессия состоялась в стенах Мособлдумы 25 мая 2023 года. По ее итогам был уточнен порядок проведения профилактических мероприятий в отношении компаний Московской области, также упрощено согласование размещения информационных конструкций, введён единый механизм размещения сервисов и услуг в парках региона. Кроме того, по итогам данной сессии Мособлдума приняла закон, направленный на поддержку среднего профессионального образования в Московской области. Он предусматривает предоставление инвестиционного налогового вычета организациям, которые безвозмездно передают имущество учреждениям, реализующим программы среднего профессионального образования.

«Четвертая бизнес-сессия тоже была по-своему особенна. Мы ее провели в ноябре 2023 года на базе бизнес-центра «Гринвуд» в городском округе Красногорск с участием посольства Китайской Народной Республики, китайских компаний, китайских бизнес-площадок. Мы назвали эту сессию „Поворот на восток“. Прозвучали предложения, вопросы и перспективы сотрудничества. В мае 2024 года рабочая сессия была посвящена социальному предпринимательству. По ее итогам предоставлена поддержка соцпредпринимателям по поляризации их деятельности», — отметил заместитель председателя Мособлдумы.

Кроме того, добавил Олег Рожнов, в ходе пятой сессии были внесены изменения в госпрограмму Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2023–2027 годы в части предоставления дополнительных баллов лицам, осуществляющим лицензированную образовательную деятельность, в рамках проведения Конкурса на предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектов МСП в сфере социального предпринимательства.

Олег Рожнов также остановился на работе Московской областной Думы в направлении закрепления в региональном законодательстве статуса семейного предпринимательства.

«С учетом того, что прошлый год был Годом семьи, мы активно проработали этот вопрос. В 22 регионах записи о семейном предпринимательстве в законодательстве есть. Теперь они появятся и у нас. Несмотря на то, что нет официальной статистики, но мы анализируем интернет, посмотрели — до 74% малых и средних предприятий относятся к семейному бизнесу. И, в общем-то, они как раз дорожат своей маркой. Вместе с тем имеется ряд характерных специфических проблем: сложные правила регулирования трудовых отношений, проблема передачи семейного бизнеса по наследству, отсутствие системы консультационной поддержки семейных предприятий и другие», — подчеркнул он.

Эти вопросы, по словам заместителя председателя Мособлдумы, в том числе должны быть обозначены в законе.

«15 мая во втором чтении были приняты поправки в закон о развитии предпринимательской деятельности. Там будет новая статья „Поддержка семейного предпринимательства“. В ней установлены и критерии отнесения к бизнесу, и виды господдержки, и порядок обращения субъекта для признания семейным предприятием. Также закрепляется полномочие по ведению реестра семейных предприятий. В эту весеннюю сессию этот закон будет принят», — сказал Олег Рожнов.

Председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова рассказала, что 4 горокруга Подмосковья входят в топ-20 по индексу креативной активности, который рассчитывается по количеству занятых в этой сфере.

«Перед тем как приступить к работе над законом о креативных индустриях, мы изучали опыт других регионов: участвовали в Московской креативной неделе, посещали Сибирскую креативную неделю, провели пять заседаний рабочей группы и круглый стол в Коломне, на базе нашего креативного кластера «Патефонка». Постепенно мы обрастали экспертным сообществом, понимая, что необходима консолидация усилий. Затем провели крупный форум, в Красногорске. Результатом этой работы и стал принятый документ», — рассказала Линара Самединова.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко поблагодарил коллег из подмосковного заксобрания за ту работу, которая на законодательном уровне была проведена в направлении креативных индустрий, и рассказал о том, что планируется впереди.

«На данном этапе, помимо подготовки подзаконных актов, ведётся работа в правительстве Российской Федерации над формированием стратегии развития креативной экономики до 2030 и дальше до 2036 года. Я возглавляю одну из рабочих групп по выработке мер поддержки и законотворчества. И здесь, пользуясь случаем, хотел бы попросить присутствующих внести свои предложения. Кроме того, было бы очень важно нам обсудить вопрос мер поддержки. Нам очень интересно, есть ли опыт, и какие наиболее действенные меры поддержки на региональном уровне, которые мы могли бы применить на федеральном уровне», — сказал он.

Заместитель министра культуры и туризма Московской области Ольга Саркисова рассказала о развитии школ креативных индустрий.

В сентябре 2024 года была открыта первая школа креативных индустрий на базе детской школы искусств имени Якова Флиера в Орехово-Зуевском городском округе. Ребята в этой школе учатся создавать проекты в области креативных индустрий и получают дополнительное образование по трём популярным направлениям: студия звукорежиссуры, дизайн и современная электронная музыка. Здесь обучается 90 детей: 60 человек на бюджетной основе и 30 — на внебюджетной, в возрасте от 12 до 17 лет.

В 2025 году ведётся работа по созданию школы креативных индустрий на базе детской художественной школы Лаврентьевой в городском округе Электросталь. Также с участием федерального бюджета на базе этой школы планируется создание трех студий: фото- и видеопроизводства, современной электронной музыки и дизайна.Планируемое количество обучающихся — 60 детей.

Московской областью была направлена заявка в федеральное министерство культуры на создание еще двух школ. По итогам отбора выиграл ивантеевский филиал Пушкинской детской школы искусств.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев привел данные, что в Подмосковье из 470 тыс. субъектов МСП почти 94 тыс. компаний являются семейным бизнесом.

«Это значительная часть малого бизнеса, которая также нуждается в поддержке. Соответственно, законопроект, который будет принят до конца весенней сессии, крайне востребован. Он дает четкое определение семейного бизнеса, устанавливает его параметры и правила работы», — подчеркнул Кирилл Жигарев.

Что касается мер поддержки для креативных индустрий, представители отрасли могут получать субсидии, которые уже действуют. Они могут подавать заявки на субсидии по модернизации и лизингу оборудования. Ранее компенсация составляла 50% затрат или максимум 5 млн рублей. Сейчас на финальном согласовании находится увеличение этой суммы до 10 млн рублей. В августе будет проведен конкурс на предоставление субсидий.

Кроме того, доступны программы по маркетплейсам, франшизам и другим направлениям. Все субсидии оформляются в электронном виде.

Предложения от предпринимателей

Генеральный директор ООО «Патефонка» Юрий Елашкин рассказал, что все э креативные кластеры, особенно бывшие фабрики, начинали строиться ещё при царской России, потом перестраивались при Советском Союзе, часто были режимными предприятиями, куда городские власти не заходили. И на сегодня сложилась такая ситуация, что из-за этих особенностей кластеры попали под всевозможные ограничения: например, если зона находится вокруг Кремля, есть ограничения по рекреации, гостиничному делу. «Например, в Санкт-Петербурге два очень интересных кластера закрыли совсем. А что значит „закрыть кластер“? Это значит, что все резиденты, которые занимались творчеством, одномоментно перестают быть ими и идут на улицу. Поэтому здесь нужно предусмотреть отдельные условия», — считает предприниматель.

Своими предложениями в ходе сессии поделился Семён Янин, руководитель ООО «Сварог». По словам предпринимателя, его ферма существует уже порядка 20 лет и около 10 из них — как семейное предприятие. На сегодняшний момент она работает в полном цикле. Благодаря гранту предприниматель получил возможность приобретения земельного участка.

«В последнее время очень часто звучит вопрос развития сельского туризма. Но, имея в наличии сельхоз землю, ты понимаешь, что все возможности проходят мимо тебя, потому что как таковым официальным туризмом на сельхоз земле заниматься нельзя. А у нас ферма, сыроварня. Мы приглашаем туристов, к нам люди приезжают за продукцией. Но, естественно, они хотят увидеть, как мы работаем. А для Россельхознадзора это уже будет большим вопросом. Поэтому для моего хозяйства сейчас очень важно понимать, в какую сторону мы можем развиваться в плане туризма. Потому что люди едут, люди хотят увидеть, люди хотят посмотреть животных, процесс производства. Но законодательные аспекты в данном случае нас ограничивают», — сказал Янин.

Председатель Правления некоммерческой организации «Национальный союз народных художественных промыслов», член Экспертного совета при Мособлдуме Вячеслав Долгов затронул тему народных художественных промыслов. Часто в законодательных документах к ним приписывают и ремесла, хотя это разные сферы.Главное практическое отличие в том, что в народных промыслах нет производства продуктов, а в ремесленной деятельности есть — ремесленные сыры, хлеб и многое другое.

Народные художественные промыслы структурно уже давно отрегулированы: есть федеральный закон, понятийный аппарат, экспертное сопровождение деятельности, художественный экспертный совет. В ремесленной деятельности этого нет.

«Сейчас ситуация сложилась так, что Минэкономразвития, занимаясь разработкой ОКВЭД, на стадии первоначального определения видов креативной индустрии записал эти два вида под один код, который много лет применяется для народных художественных промыслов. По этому коду существует система мер поддержки, включая федеральные субсидии почти для 100 предприятий. Если статистика начнет собираться по этому коду, то возникнет путаница. «Мой тезис прост: нельзя приписывать ремесла к коду НХП», — сказал Вячеслав Долгов.

Руководитель ООО «АНРО Технолоджи» Анжела Романова представляет производителя учебно-демонстрационного оборудования. Она рассказала, что цифровые технологии, такие как виртуальная реальность, искусственный интеллект, геймификацияпозволяют делать обучение более наглядным, интерактивным, персонализированным, дают вовлечение детям в получении знаний в игровой форме. Однако на практике широкое внедрение таких креативных технологий, как VR, AR и геймификация, сталкивается с рядом ограничений.Педагоги не готовы работать, с этим высокотехнологическим оборудованием.Есть еще этические и нормативные риски, например, это защита персональных данных учащихся при использовании ИТ-технологий. И также есть риски зависимости от цифровой среды и снижения живого общения между детьми.

«Несмотря на значительный потенциал внедрения в образование, VR и геймификация требуют системной государственной поддержки, инвестиций и пересмотра образовательных стандартов, активного повышения квалификации преподавателей. Подводя итоги встречи, Игорь Брынцалов отметил, что „семейное предпринимательство — это не только источник дохода, но и основа для сохранения наших традиций, ценностей и преемственности. Креативные индустрии — это будущее экономики, основанное на творчестве, инновациях и новых идеях. Развитие таких отраслей, как дизайн, медиа, искусство — помогают формировать уникальное культурные пространства региона. Это привлекает инвестиции и туристов, а также создает новые рабочие места», — сказала Анжела Романова.

На рабочей сессии обсудили дальнейшие пути поддержки этих важных направлений в Подмосковье. Ответили на поступившие вопросы.

«Все прозвучавшие сегодня предложения и вопросы, которые мы не успели прокомментировать, обязательно возьмем в проработку. Вместе с коллегами из Правительства мы продолжим совершенствовать существующие меры поддержки для бизнеса, в том числе в рамках внесения необходимых изменений в законодательство», — добавил Игорь Брынцалов.