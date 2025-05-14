В Мособлдуме обсудили планы по ведению лесного хозяйства

В Мособлдуме прошла открытая трибуна, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы по уходу за лесами, расположенными на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Открывая заседание, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что подмосковные леса, которые занимают 40% территории региона, долгое время находились в федеральном подчинении. «Из-за отсутствия должного ухода, накопилось очень много проблем. Чтобы коренным образом изменить ситуацию в 2012 году регион отстоял передачу лесов в ведение Подмосковья. С тех пор мы делаем все, чтобы сохранить наши „зеленые легкие“. За 12 лет из регионального бюджета на развитие лесного хозяйства выделено порядка 42 млрд. рублей. Эти средства пошли на выполнение противопожарных мероприятий по охране лесов, на лесовосстановление».

Спикер регионального парламента также подчеркнул, что Мособлдума работает над совершенствованием регионального и федерального законодательства в сфере лесных отношений. Ведется борьба с несанкционированными свалками, за три года ликвидировано порядка трех тысяч навалов отходов.

Он добавил, что велась активная работа и по лесовосстановлению.

«Восстанавливать леса нам помогают миллионы жителей Подмосковья. Совместными усилиями с 2014 года мы посадили более 19 млн. деревьев на площади порядка 10 тыс. га», — сказал Брынцалов.

Комплексную модель лесного хозяйства «Здоровый и чистый лес», которая предлагает системный подход к решению накопившихся проблем представил Алексей Ларькин, врио председателя комитета лесного хозяйства Московской области.

В начале своего выступления он остановился на основных характеристиках подмосковных лесов.

«Площадь лесов составляет почти 1,9 миллиона гектаров, которые занимают 42% территории региона. Общий запас древесины — 380 миллионов кубометров, из которых ежегодно можно использовать 3,2 миллиона кубометров, так называемая расчётная лесосека. При этом ежегодный прирост леса почти в 2 раза больше допустимого изъятия и составляет 6,3 миллиона кубометров. Важно обратить внимание на возрастную структуру леса: 44% — средневозрастные и приспевающие леса, требующие профилактических мероприятий и ухода, и 42% лесов — спелые и перестойные насаждения, что при высокой антропогенной нагрузке создает серьезные риски и требует уже реабилитационных мероприятий», — отметил Ларькин.

Проблематика, по словам спикера, заключается в следующем: старые и ослабленные леса не могут противостоять болезням и вредителям, присутствует захламленность и сухостой — а отсюда и увеличение риска пожаров.

«Решение — интенсивное лесное хозяйство. Это не просто про назревшую необходимость вырубки, а про баланс. Нужно управлять лесом как живым активом, а не складом дров. Тогда мы получим здоровый и чистый лес, который будет приносить пользу. Программа „Здоровый и чистый лес“ основана на четырех принципах: программно-целевой подход, экологическая устойчивость, экономическая эффективность, информационная открытость. Программа рассчитана на три года и может быть продолжена», — представил модель Ларькин.

По словам выступающего, объемы санитарных мероприятий увеличатся в два раза — до 8 тысяч гектаров уже в этом году. В основном это уборка сухостоя и валежника, выборочные и сплошные санитарные рубки. Приоритетные направления — вдоль автомагистралей, дорог и населенных пунктов.

«Рубки ухода начнутся впервые с 2007 года. Это выборочные рубки, которые создадут условия для роста лучших деревьев. В этом году мы запустим пилотный проект на 500 гектарах. Рубки по возрасту также возобновятся впервые с 2007 года. В текущем году мы реализуем подготовительный этап. В 2026 году пилот будет запущен на 10 тысячах гектаров. Это омоложение лесов. К 2027 году мы планируем ведение интенсивного лесного хозяйства на 100 тысячах гектарах на участках, передаваемых в аренду бизнесу. Таким образом, за три года мы планируем провести работы на 130 тысячах гектаров», — добавил он.

О ведении лесного хозяйства в защитных лесах Российской Федерации рассказал заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Панфилов. Он подчеркнул, что в России более 20 субъектов, на территории которых только защитные леса: малолесные регионы, Московская область, Чукотка, леса субъектов Юга России.

При этом, отметил выступающий, хоть Лесным кодексом в защитных лесах не запрещены выборочные рубки, но возникает ряд вопросов при создании в защитных лесах объектов лесной инфраструктуры, в том числе лесных дорог и противопожарных разрывов. Согласно Лесному кодексу, это возможно, если при этом не осуществляются сплошные рубки лесных насаждений.

«Для решения данного вопроса необходимо внесение изменений в Лесной кодекс. Законопроект о лесных дорогах позволит урегулировать вопрос их создания и использования. В Лесном кодексе будет закреплено понятие лесных дорог и их классификация, кем они могут создаваться и на каких участках», — добавил выступающий.

Вторая проблема — запрет на проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесов.

«Работа по решению данного вопроса также в настоящее время ведется. Напомню, что в первом чтении принят проект федерального закона, направленный на создание механизма экономической устойчивости госучреждений, подведомственных региональным лесным ведомствам», — подчеркнул Александр Панфилов.

Законопроект, по словам спикера, позволит им проводить рубки спелых и перестойных насаждений в зонах, определенных лесными планами регионов. Вовлечение таких насаждений в хозяйственный оборот с одной стороны повысит финансовую устойчивость госучреждений, а с другой еще и положительно скажется на экологических функциях лесов.

Начальник департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Алексей Чернышов в ходе мероприятия рассказал о проведении мероприятий по уходу за лесом в ЦФО — они состоялись на площади 25,6 тысячи гектаров, что составляет 102% от планового годового объема.

«На территории Московской области объем санитарно-оздоровительных мероприятий в 2024 году был запланирован на площади 4,2 тысячи гектаров, проведены на площади 3,2 тысячи гектаров, что составляет 76% от запланированного годового объема. Наибольший объем планируемых мероприятий приходится на проведение уборки неликвидной древесины. Сплошные санитарные рубки проведены на площади 506 гектаров, выборочные санитарные рубки — 564,8 гектара, уборка неликвидной древесины — 2174,5 гектара», — привел данные выступающий.

Он добавил, что, так как в 2024 году площадь погибших и поврежденных насаждений составляла 45 тысяч гектаров, а санитарно-оздоровительные мероприятия на территории Подмосковья проводятся на площади не более 3,5 тысячи гектаров — этого недостаточно, и приводит к накоплению поврежденных лесных насаждений, что, в свою очередь является причиной возникновения лесных пожаров.

«В целях снижения количества лесных пожаров на территории Московской области необходимо проведение всего комплекса разрешенных мероприятий, таких как рубка спелых и перестойных насаждений, рубка ухода лесных насаждений, рубки прореживания, проходные рубки, а также санитарных рубок в объеме не ниже, предусмотренных расчетной лесосекой», — подчеркнул Алексей Чернышов.

И.о. директора ФГБУ «Рослесинфорг» Дмитрий Капиталинин отметил, что практически двадцатилетний анализ показал, что наиболее устойчивыми к вредным организмам и прочим болезням являются средневозрастные насаждения, чья доля существенно сократилась. Параллельно зафиксирован рост спелых и перестойных древостоев, а объем погибших лесных массивов увеличился семикратно.

Основная причина данной динамики — восемнадцатикратное сокращение объемов рубок. Как следствие — накопление перестойных насаждений, утративших экологические и защитные функции. Это влечет ухудшение санитарного состояния лесов.

«В этой связи поддерживаем концепцию проведения оздоровительных мероприятий по всей Московской области», — подчеркнул Дмитрий Капиталинин.

О том, какие необходимы лесохозяйственные мероприятия для оздоровления лесов в Московской области, рассуждал Махач Ширинов, директор филиала — лесничий Бородинского филиала ГАУ МО «Мособллес». По его словам, это проведение всех видов рубки — от прореживания до сплошных.

«Давайте модельное мероприятие проведем на территории Бородинского филиала по разграничению лесного фонда на лесохозяйственную часть и на лесопарковую с учетом особо охраняемых территорий, заповедников, домов отдыха. Где лесопарковое хозяйство — нужно проводить промежуточные рубки и оздоровительные, санитарно-оздоровительные мероприятия. Где лесохозяйственная часть — можно проводить лесовосстановительные рубки. Кроме того, необходимо проводить большую информационную работу среди населения. Ведь в основном жалобы идут от москвичей и от садоводов. И многие не понимают, что рубки надо проводить», — предложил Махач Ширинов.

И.о. директора ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесничества и механизации лесного хозяйства» Виктор Сидоренков подчеркнул, что «сейчас мы столкнулись с проблемой: одновозрастные леса достигли того возраста, когда требуются мероприятия по их замене на те насаждения, которые нам необходимы».

Виктор Сидоренков рассказал, что в насаждениях, где рубки обновления не проводились, произошел развал с формированием древостоя. Там же, где рубки обновления и последующий уход проводились, ситуация значительно лучше.

Заместитель директора центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Алексей Горнов отметил, что устойчивые леса характеризуются: максимальным разнообразием аборигенных видов деревьев (не монокультуры ели или сосны), разновозрастной структурой, сохранением всех компонентов экосистемы, включая валежник, который в естественных условиях поддерживает влажность и является средой обитания для многих видов.

Член президиума экспертного совета при Московской областной думе Сергей Пальчиков подчеркнул, что лесной комплекс занимает важное место в экономике региона. Годовая потребность в древесине для предприятий, организаций и жителей Подмосковья составляет свыше 4,5 млн. кубометров. При этом среднегодовой прирост подмосковных лесов — более 6 млн. кубометров, но он практически не используется для социально-экономического развития области. В настоящее время область обеспечена исключительно привозным из соседних субъектов сырьем.

«Только разумное лесопользование будет способствовать оздоровлению наших лесов. Мы обязаны планомерно осуществлять лесохозяйственные мероприятия, без которых лес не сможет долговременно выполнять свои средозащитные функции», — сказал Сергей Пальчиков.

Обобщив выступления спикеров и подводя итоги заседания, Игорь Брынцалов заключил, что «как было сегодня отмечено, и это подтвердили эксперты, в рамках ухода за защитными лесами назрела необходимость осуществлять рубки спелых и перестойных насаждений. Итогом нашей работы станет подготовка предложений по внесению изменений в Лесной план Московской области».

В ходе Открытой трибуны участники отвечали на вопросы жителей, также вопросы поступали в социальных сетях в ходе прямой трансляции. На основную часть из них ответы были даны в ходе Открытой трибуны, по всем оставшимся также будет дана обратная связь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.