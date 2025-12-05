В Мособлдуме обсудили меры, направленные на совершенствования миграционной политики

Комитет Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности провел в здании областного парламента расширенное заседание на тему совершенствования в Подмосковье миграционной политики. В мероприятии приняли участие депутаты Московской городской думы, представители Главного управления региональной безопасности и МВД России по Московской области, духовного собрания мусульман, бизнес-сообщества. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Открыл заседание председатель Комитета Александр Баранов: «Поднимаемый сегодня вопрос актуален для социально-экономического развития и общественной безопасности не только региона, но нашего государства в целом. Наша задача — ликвидировать нелегальную миграцию и связанные с ней последствия. И я рад, что в этом направлении мы работаем совместно с нашими коллегами из Мосгордумы».

Депутат Мосгордумы, член Комиссии по безопасности, законодательству и регламенту, директор учебно-методического центра «Авангард» Дарья Борисова подтвердила важность координации в этих вопросах между Москвой и Московской областью.

«Единое экономическое пространство, общие транспортные и инфраструктурные связи требуют синхронного применения миграционных инструментов. Уверена, что дальнейшая координация усилий между Московской городской Думой, Московской областной Думой, правительствами Москвы и Московской области и Главным управлением региональной безопасности позволит нам обеспечить устойчивое развитие Московского региона и высокие стандарты безопасности», — подчеркнула Дарья Борисова.

Как было отмечено в ходе заседания, перечень поручений Президента РФ по вопросам совершенствования миграционной политики включает в себя важные составляющие — они легли в основу Концепции со сроком реализации до 2030 года. В Московской области работа в данном направлении ведется активно. Так, сокращен срок пребывания для безвизовых иностранных граждан до 90 дней, внедрены реестр контролируемых лиц и специальное приложение «Амина» и другие.

Кирилл Карасев, руководитель Главного управления региональной безопасности в ранге министра рассказал также про инициативы Московской области, которые учтены на федеральном уровне.

«С 1 сентября 2025 года иностранные граждане, оформившие патент в Московской области, вправе работать в Москве и наоборот. Соответствующее соглашение заключено между высшими должностными лицами Московской области и Москвы. Кроме этого, Московская область с 1 сентября участник федерального эксперимента — мигрант посредством мобильного приложения «Амина» уведомляет о своем фактическом месте нахождения», — перечислил Кирилл Карасев.

В продолжении он добавил информацию о рейдах с участием народных дружин — в 2025 году их проведено 96, в ходе которых проверено свыше 16 тысяч иностранных граждан.

Следующая тема — создание инфраструктуры для проживания мигрантов.

«Если склад больше тридцати тысяч квадратных метров, при нем непосредственно, работодатель должен построить общежитие. Такой стандарт введен 26 февраля 2024 года. Говоря о Московской области, 115 проектов предусмотрено к реализации, 13 общежитий уже ввели в эксплуатацию», — сказал Кирилл Карасев.

В завершении участники мероприятия обменялись мнениями. Как подчеркнул Александр Баранов, работа в направлении совершенствования миграционной политики при участии профильных министерств и ведомств в Подмосковье будет продолжена.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.