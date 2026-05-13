В Мособлдуме обсудили кооперацию Подмосковья и Минской области

Расширенное заседание о промышленной кооперации предприятий Подмосковья и Минской области прошло в Мособлдуме. Депутаты, представители власти и бизнеса двух стран обсудили действующие проекты и планы по развитию сотрудничества, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Заседание провел комитет Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству. Его открыл председатель комитета Тарас Ефимов.

Он отметил, что Республика Беларусь входит в тройку ключевых зарубежных торгово-экономических партнеров Московской области. По его словам, активно развивается научно-техническое взаимодействие, реализуются совместные проекты в сфере импортозамещения, а компании двух регионов поставляют инновационную продукцию друг другу.

Директор по промышленно-технической политике и развитию ОАО «БАТЭ» Олег Чичин сообщил, что предприятие поставило продукции на 1,2 млрд рублей более чем 60 контрагентам Подмосковья. Закупки у свыше 100 подмосковных партнеров составили 840 млн рублей. В первом квартале 2026 года объем закупок достиг 215 млн рублей, по итогам года ожидаются показатели на уровне прошлого периода.

О сотрудничестве рассказал и начальник управления ОАО «БЕЛАЗ» Денис Мурашко. В числе партнеров он назвал компании «Пьезус», «Реам-РТИ», «ЭТС» и НПП «Арфлон». По его словам, применение продукции «Арфлона» позволило увеличить ресурс цилиндров подвески до 200 тыс. км. В 2025 году объем закупок превысил 31 млн рублей, в 2026 году прогнозируется рост до 90 млн рублей.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев отметил, что с 2021 по 2025 год внешнеторговый оборот Подмосковья и Беларуси вырос более чем вдвое. Заключено свыше 55 побратимских соглашений. Он привел примеры совместных проектов, в том числе поставку 20 вагонов «Минск-24» в 2025 году и планируемую передачу еще 15 в 2026-м, а также сотрудничество в сфере машиностроения и агропромышленного комплекса.

По итогам встречи стороны обменялись мнениями и подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье работают и развиваются белорусские компании. Каждое предприятие власти области стараются сопровождать и поддерживать.

«Беларусь — один из наших главных торгово-экономических партнеров по экспорту электрических машин, оборудования, продуктов питания и продукции АПК, наземного транспорта. 25% нашего валового регионального продукта — это торговля», — добавил Воробьев.