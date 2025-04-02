В Мособлдуме обсудили формирование нового созыва регионального молодежного парламента

Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел расширенное заседание. Депутаты совместно с представителями профильных министерств, депутатами советов депутатов муниципальных образований, членами московского областного молодежного парламента (МОМП) и муниципальных молодежных парламентов обсудили развитие молодежного парламентаризма в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как отметила председатель профильного комитета Мособлдумы Линара Самединова, в Подмосковье проживает более 2 млн. 5 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет — это более 25% от общего количества жителей региона. И именно молодежи необходимо уделять повышенное внимание.

«У нас много активных, умных и инициативных ребят, которые реализовывают себя в различных проектах федерального, регионального и муниципального уровней. Одна из возможностей заявить о себе — это стать членом молодежного парламента в своем городском округе или попасть в команду молодых парламентариев при Московской областной Думе. Выборы нового созыва стартуют уже осенью этого года», — рассказала Самединова.

Депутат отметила, молодежный парламент — это настоящая школа лидерства и возможностей. Здесь молодежь участвует в законотворчестве, защищает права своих сверстников, предлагает инициативы.

«Это не просто статус, а реальный инструмент для того, чтобы влиять на решения, которые касаются жизни в регионе и будущего. Молодежный парламент — это социальный лифт. Многие, кто начинал здесь, сегодня работают в органах власти, общественных организациях, крупных компаниях. Навыки публичных выступлений, работы с документами, взаимодействия с депутатами — бесценный опыт, который дает эта площадка», — добавила Самединова.

Как рассказала председатель МОМП Татьяна Некрасова, в этом году VII созыв молодежного парламента Подмосковья завершает свою работу. Команда из 55 молодых людей была сформирована 29 ноября 2023 года и за это время успела провести 9 заседаний, обсудить свыше 40 вопросов, а также принять участие в более чем 500 мероприятиях.

«Молодежный парламент седьмого созыва — это мост, по которому есть движение в двух направлениях. И депутаты узнают о вопросах молодежи, так и молодые люди погружаются в деятельность депутатского корпуса, благодаря молпарламенту», — рассказала Некрасова.

Она отметила, что в этом году МОМП провел правовой экзамен, в котором как очно, так и дистанционно приняли участие 19 660 человек. Этот опыт оценили коллеги из Совета молодежных парламентов ЦФО. Теперь такой правовой экзамен будет проходить в 18 регионах ЦФО.

«Есть у нас и два парня — это председатель молпарламента Химок Максим Кураков и молпарламента Лобни Артур Веденяпин, которые встали на защиту Родины и отправились в зону СВО. Также мы активно занимались сбором и отправкой гуманитарной помощи в зоны проведения СВО», — добавила Некрасова.

Она добавила, что впереди формирование VIII созыва МОМП и муниципальных молодежных парламентов.

«Молодежный парламент — площадка для самореализации молодежи и возможность для развития своих навыков и старта политической карьеры. В муниципальных образованиях сбор документов от кандидатов пройдет с августа до сентября. В региональный молпарламент — с сентября до октября. Приглашаю молодежь Подмосковья принимать участие в конкурсном отборе в состав молодежных парламентов», — подытожила Некрасова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.