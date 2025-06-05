В Мособлдуме наградили победителей конкурса рисунков «ЭкоПодмосковье»

Конкурс проводился с 20 марта по 25 апреля комитетом Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.

Председатель комитета Владимир Шапкин обратился к участникам мероприятия: «Наша задача — сохранить природу. Эта цель заложена в законе об экологическом образовании, который мы приняли в прошлом году в Московской областной думе. Сегодня каждый ответственен за то, что мы сохраним для будущего в нашем Подмосковье».

«Воспитательный процесс и приобщение к бережному отношению к природе нужно начинать с семьи, с наших детей. Они должны понимать, насколько прекрасен наш мир, и насколько он хрупок, если мы, взрослые, относимся к нему небрежно — в производстве, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах. Это первая цель нашего конкурса. Вторая связана с тем, что 2025 год объявлен нашим Президентом Владимиром Путиным Годом Защитника Отечества. Так родилась идея включить в конкурс номинацию «Деревья, опаленные войной: Аллея памяти героев». Здесь мы отдаем дань памяти нашим дедам и прадедам, бабушкам и прабабушкам, которые отстояли свободу нашей страны в те тяжелые годы, подарив нам возможность жить, учиться и творить», — сказал Владимир Шапкин.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что конкурс посвящен не только памяти подвига наших предков, но и экологии. Эта двусторонняя связь призвана напомнить нам не только о патриотизме, но и о том, как важно ценить окружающий мир и относиться к нему с заботой.

Победители конкурса

В номинации «В мире животных Красной книги Московской области»

В возрастной категории 6-10 лет призовые места заняли:

первое место — Елизавета Гостева, Сергиево-Посадский городской округ;

второе место — Матвей Панченко, Одинцовский городской округ;

третье место — Ангелина Победимова, городской округ Шатура.

В возрастной категории 11-15 лет призовые места заняли:

первое место — София Алехина, Наро-Фоминский городской округ;

второе место — Екатерина Федорова, Ленинский городской округ;

третье место — Вероника Стекольщикова, городской округ Красногорск.

В возрастной категории 16-18 лет призовые места заняли:

первое место — София Литвин, Талдомский городской округ и Надежда Янтовская, городской округ Лобня;

второе место — Екатерина Листопад, городской округ Серпухов;

третье место — Софья Лаврина, Павлово-Посадский городской округ.

В номинации «По следам краснокнижных растений»

В возрастной категории 6-10 лет призовые места заняли:

первое место — Сара Нерсисян, Дмитровский городской округ;

второе место — Кира Банникова, городской округ Воскресенск;

третье место — Алиса Сокольцова, Орехово-Зуевский городской округ.

В возрастной категории 11-15 лет призовые места заняли:

первое место — Мария Данченко, городской округ Подольск;

второе место — Елизавета Богданова, городской округ Балашиха;

третье место — Вера Рыжая, Сергиево-Посадский городской округ.

В возрастной категории 16-18 лет призовые места заняли:

первое место — Кристина Соколова, Талдомский городской округ;

второе место — Дарья Сурнова, городской округ Домодедово;

третье место — Анна Яковлева, городской округ Дубна.

В номинации «Деревья, опаленные войной. Аллея памяти Героев»

В возрастной категории 6-10 лет призовые места заняли:

первое место — Богдана Орлова, городской округ Истра;

второе место — Ирина Чижова, городской округ Домодедово;

третье место — Матвей Максимов, городской округ Балашиха.

В возрастной категории 11-15 лет призовые места заняли:

первое место — Ирина Никитина, городской округ Истра;

второе место — Алина Марченко, городской округ Клин;

третье место — Мария Журавлева, Раменский городской округ.

В возрастной категории 16-18 лет призовые места заняли:

первое место — Александра Варданашвили, городской округ Домодедово;

второе место — Анна Сафонова, городской округ Домодедово;

третье место — Анастасия Паршина, Рузский городской округ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.